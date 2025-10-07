Viajes

La joya natural escondida de Valencia: una bonita cascada de 60 metros perfecta para el otoño y con rutas de senderismo

Este enclave es uno de los más pintorescos del interior valenciano gracias a su paisaje único y al lago situado a los pies de la cascada

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Cascada de la cueva de
Cascada de la cueva de Turche, en Valencia (Adobe Stock).

El interior de Valencia cobra un protagonismo especial cuando llega el otoño, transformando sus paisajes en escenarios de colores vivos y atmósfera tranquila. A diferencia de la imagen asociada a playas y calas, la provincia oculta parajes singulares y pueblos llenos de encanto, apartados del bullicio costero. Es en estos rincones donde emergen cascadas, pozas naturales y bosques que invitan a perderse y disfrutar de una naturaleza generosa, especialmente atractiva durante los meses más frescos del año.

Así, a escasa distancia de Buñol se alza uno de los rincones más sorprendentes y mágicos de la provincia: la cueva de Turche. Este enclave cautiva tanto a visitantes como a lugareños, que quedan fascinados ante el espectáculo de una majestuosa cascada de casi 60 metros de altura. Ubicada en el margen derecho del río Juanes, la erosión constante del agua ha generado a lo largo del tiempo un lago de aguas cristalinas, formando un paisaje digno de postal que varía de aspecto según la estación del año.

En los meses estivales, la zona reúne a quienes buscan un chapuzón refrescante lejos de las aglomeraciones de la costa. Sin embargo, es durante el otoño e invierno cuando la cueva de Turche se viste con sus colores más sutiles y atractivos. Los tonos ocres y dorados de la vegetación, sumados al caudal generoso del río tras las lluvias, convierten el entorno en un destino ideal para los aficionados a la fotografía y la contemplación tranquila.

Un espectáculo natural en el corazón de Buñol

Cascada de la cueva de
Cascada de la cueva de Turche, en Valencia (Adobe Stock).

La cueva de Turche, más que un simple destino de baño, se convierte en punto de partida para explorar el variado patrimonio natural del interior valenciano. El blog local valenciabonita.es revela que nos encontramos ante un enclave de notable interés geológico y medioambiental. La cueva no es una cavidad habitual, sino el resultado del hundimiento de una colina que, a lo largo de los años, creó un impresionante anfiteatro natural orientado hacia el lago. Esta curiosa formación, sumada a la caída intermitente del agua, ofrece al viajero una panorámica única en la Comunidad Valenciana.

Es por ello que aquellos que aman el senderismo encuentran aquí rutas que surcan el espectacular anfiteatro natural y serpentean por el entorno de la cascada y el lago. Los trayectos se adaptan a diferentes niveles, por lo que resultan aptos para familias, grupos de amigos o aventureros en solitario que buscan descubrir paisajes inéditos.

Durante los meses de lluvias, el visitante se ve recompensado por la fuerza y el rumor constante de la cascada, que muestra su versión más imponente y fotogénica. En esa época, el volumen de agua alcanza su máximo, lo que multiplica la belleza del conjunto y brinda escenas perfectas para los amantes de la naturaleza y la fotografía. La singularidad de este espacio reside en la armonía entre el agua, la vegetación y la propia cueva, conformando un anfiteatro natural en el que el medio ambiente y el paisaje dialogan a la perfección.

Un lago bajo la cascada

Cascada de la cueva de
Cascada de la cueva de Turche, en Valencia (Shutterstock).

Para quienes buscan tranquilidad, la cueva de Turche es un destino destacado fuera de temporada. Aquí se puede disfrutar de la calma que proporciona un entorno poco masificado, donde los sonidos del agua y el canto de los pájaros invitan al reposo. En invierno, las suaves temperaturas de la comarca permiten permanecer al aire libre con comodidad, una ventaja diferenciadora respecto a otros destinos de interior de la Península.

El lago formado por la cascada es otro de los grandes atractivos para quienes visitan este rincón con la llegada del buen tiempo. Tanto si se trata de una excursión familiar como de un plan con amigos, el baño en aguas limpias y frías ofrece una experiencia refrescante y revitalizante. No obstante, el verdadero encanto del enclave se disfruta en otoño e invierno, cuando el silencio y los colores del entorno despiertan emociones difíciles de encontrar en otros lugares.

Por otro lado, durante todo el año, la zona cuenta con un aparcamiento habilitado para vehículos junto a la cascada. Una iniciativa privada muy cerca de la entrada que tiene un precio de 5 € todo el día y su horario es de 9:00 h a 21:00 h, según expone el blog. Cabe destacar que el área cuenta también con un merendero donde poder descansar y comer algo.

Lo que mucha gente desconoce de la Comunidad Valenciana es que cuenta también con un patrimonio natural que es uno de los más especiales de España

Cómo llegar

Desde Valencia, el viaje hasta este paraje es de alrededor de 40 minutos por la A-3. Por su parte, desde Albacete, el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 50 minutos por la vía N-322.

Temas Relacionados

CascadasCascadas EspañaRutasRutas NaturalesComunidad ValencianaValenciaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoOtoñoViajes OtoñoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Uno de los pueblos más bonitos de España y con más historia que se encuentra a solo dos horas de Madrid

En esta localidad conviven las épocas de romanos, árabes y cristianos

Uno de los pueblos más

Este es el precio del equipaje facturado en Air Europa en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

Este es el precio del

Los 10 mercados navideños más bonitos de Europa

Ya queda poco para una de las fechas más esperadas del año, donde las principales ciudades de Europa se llenan de color y de magia para dar la bienvenida a la Navidad

Los 10 mercados navideños más

De festival en festival en Tokio: abrazando tradición, modernidad y sabor durante el otoño

La capital japonesa cuenta con una programación de eventos muy variada, en la que se fusiona lo tradicional y lo moderno

De festival en festival en

Estos son los 5 mejores pueblos de España para practicar el astroturismo y ver las estrellas, según un estudio

El informe se ha basado en numerosos factores que convierten a estas localidades en todo un tesoro para los amantes de las estrellas

Estos son los 5 mejores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Embajadas y consulados ya han

Embajadas y consulados ya han recolectado 573.000 euros de bancos, constructoras, empresas de defensa... para que les patrocinen la fiesta del 12 de octubre

Activistas de la Flotilla denuncian su “secuestro” en aguas internacionales y anuncian que emprenderán “acciones legales” contra “el Gobierno sionista de Israel”

De los 49 españoles de la flotilla a Gaza, 48 ya han regresado y solo Reyes Rigo sigue retenida, acusada de morder a una funcionaria de prisión: “No sabemos nada de ella”

Un video hasta ahora oculto muestra que la Generalitat asumió la vigilancia del barranco del Poyo ocho horas antes del envío de la alerta

El teléfono móvil: principal distracción entre los conductores y responsable del 18% de los siniestros

ECONOMÍA

Los economistas piden al Gobierno

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

El parque público de vivienda sería del 38% si no se hubieran descalificado miles de VPO en España: hoy apenas llega al 2,5%

O eres funcionario en la Administración o empleado en una gran empresa: dónde debes trabajar en España si quieres ganar más

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 6 del octubre

Juanma Lorente, abogado laborista, alerta sobre el abuso en las horas extra: “No son ni obligatorias ni gratis”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”