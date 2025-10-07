Viajes

La ciudad medieval de La Rioja que debes visitar en otoño: palacios señoriales, una catedral del siglo XVI y los restos de una muralla

Ideal para una escapada de un finde, Calahorra se convierte en uno de los destinos más encantadores de la Rioja, con historia, patrimonio y sabor

Por María Rodríguez

Guardar
Vistas de Calahorra, La Rioja
Vistas de Calahorra, La Rioja (Adobe Stock).

Cuando se piensa en La Rioja, el vino suele ser el primer protagonista. Sin embargo, esta comunidad autónoma del norte de España es mucho más que viñedos y bodegas. Su territorio ofrece una rica gastronomía local, paisajes naturales donde conviven huertas, montañas y bosques, y un valioso patrimonio cultural e histórico. Entre arquitectura religiosa y civil, tradiciones como la trashumancia, y pueblos llenos de encanto, cada rincón sorprende con su historia.

Uno de esos lugares especiales es Calahorra, ubicada al suroeste de la región, en el corazón de la Rioja Baja. Segunda ciudad en importancia tras Logroño, Calahorra es un destino aún poco explorado por el turismo masivo, pero con un legado que la convierte en una auténtica joya para quienes buscan historia, buena mesa y tranquilidad.

Situada sobre el antiguo asentamiento vascón de Kalakorikos, Calahorra fue conocida en época romana como Calagurris Nassica Iulia, y adquirió fama por resistir ferozmente el asedio de Pompeyo durante las guerras civiles, episodio que dio origen a la célebre expresión Fames Calagurritana , símbolo de resistencia y orgullo que aún define la ciudad. De hecho, Calahorra es conocida como “la muy noble, muy leal y fiel ciudad”.

Este pasado se refleja en su impresionante patrimonio. Un paseo por su casco antiguo es como abrir un libro de historia al aire libre: desde restos de murallas romanas y medievales hasta arcos de piedra y antiguas casas señoriales.

Uno de los puntos más identificativos es la Catedral de Santa María, una imponente construcción del siglo XVI que fusiona estilos gótico y renacentista, y alberga retablos, frescos y tallas de gran valor artístico. Muy cerca, el Santuario del Carmen regala una panorámica inigualable del valle del Ebro, especialmente mágica al atardecer.

Calles y sabores que marcan

Más allá de sus monumentos, Calahorra enamora por su ambiente acogedor y su autenticidad. Espacios como la Casa Santa, la Iglesia de Santiago o el Museo de la Romanización enriquecen una ruta cultural que combina los monumentos con lo cotidiano.

En otoño, la ciudad se transforma: las hojas cubren los paseos del parque del Cidacos, el aroma de las setas recién recolectadas flota en el aire, y los restaurantes rescatan los sabores tradicionales de la región. Es la temporada perfecta para probar platos elaborados con verduras de proximidad: alcachofas, borrajas, espárragos y pimientos, cultivados en una de las huertas más fértiles de España. No por nada, Calahorra es conocida como la ciudad de la verdura. Todo esto, por supuesto, acompañado por los famosos vinos con Denominación de Origen Rioja.

Naturaleza y calma para desconectar

Para quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre, Calahorra también ofrece espacios como los Sotos del Ebro, una zona natural protegida ideal para el senderismo y el cicloturismo, donde se puede observar fauna autóctona y disfrutar de vistas únicas del río y sus alrededores.

Viajes del Imserso para jubilados 2024-2025: fecha de inicio y todo lo que se sabe

Una escapada con esencia riojana

Visitar Calahorra en otoño es una experiencia distinta. Es descubrir una Rioja íntima, lejos del bullicio, donde la historia, la gastronomía y la calidez local se entrelazan en cada rincón. No es una ciudad hecha para las prisas, sino para disfruta recorriendo sus murallas, descubriendo sus leyendas y saboreando sus platos de temporada.

Para quienes buscan una escapada con alma, lejos del turismo convencional, Calahorra es una elección que sorprende y deja huella.

Temas Relacionados

La RiojaViajarGastronomíaMonumentosHistoriaPatrimonioVinoEscapadaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así es la ruta del río Borosa, la mejor de la Sierra de Cazorla, según una web especializada

Descubre los paisajes, cascadas y senderos que hacen de este camino un imprescindible para los amantes de la naturaleza y el senderismo

Así es la ruta del

La ciudad de Reino Unido con 143 cementerios y 3.284 casas abandonadas que la convierte en el sitio más espeluznante para celebrar Halloween

La localidad británica se encuentra al norte de Inglaterra y ha sido declarada Ciudad de la Cultura

La ciudad de Reino Unido

La prisión más lujosa del mundo está en Europa: casas con vistas al mar, clases de equitación y platos gourmet

Bastoy ofrece a cada uno de sus 115 internos una pequeña casa equipada con cocina y espacios comunes, así como una parcela de terreno para su propio cultivo

La prisión más lujosa del

La joya natural escondida de Valencia: una bonita cascada de 60 metros perfecta para el otoño y con rutas de senderismo

Este enclave es uno de los más pintorescos del interior valenciano gracias a su paisaje único y al lago situado a los pies de la cascada

La joya natural escondida de

Uno de los pueblos más bonitos de España y con más historia que se encuentra a solo dos horas de Madrid

En esta localidad conviven las épocas de romanos, árabes y cristianos

Uno de los pueblos más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si te llama la policía

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Un asesino en serie que ha cumplido su condena genera la incomodidad de los vecinos al mudarse a una aldea de Ourense

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF