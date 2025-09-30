Viajes

El impresionante castillo de Toledo que tienes que visitar antes de que se convierta en un hotel: es un emblema en la región

Desde su apertura en abril de 2025, la fortaleza ha recibido alrededor de 10.000 visitantes, consolidándose como un referente en la provincia

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Castillo de Escalona (Shutterstock)
A orillas del río Alberche, la antigua villa de Escalona se alza como uno de los pueblos más asombrosos de Toledo. La localidad es conocida por su rica historia y su impresionante patrimonio, el cual se distribuye a lo largo de un precioso casco antiguo. Este vive en el interior de un recinto amurallado del que hoy se conserva un 70% y sus calles, plazas y puertas son las mismas que se levantaron en esa época.

Es por ello que pasear por el pueblo es un viaje al pasado en el que se pueden contemplar rincones y espacios que transportan al medievo. De todos sus atractivos, el castillo es su monumento más impresionante, pues con más de ocho siglos de historia, ha sabido mantener su esencia y convertirse en todo un referente en la región. Tanto es así, que tras años en manos privadas, el ayuntamiento de la localidad consiguió adquirirlo en octubre de 2024 por 850,000 euros, financiados con fondos propios.

De este modo, la fortaleza abrió sus puertas al público por primera vez en mil años el sábado 26 de abril de 2025. Desde ese día, la construcción se ha convertido en un destino único en Toledo, recibiendo en apenas cinco meses alrededor de 10.000 visitantes. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos años, pues tal y como ha señalado el alcalde de Escalona, Álvaro Gutierrez, “tenemos un proyecto muy ilusionante en la cabeza. Queremos convertir el castillo en un centro económico, turístico, creador de empleo, de riqueza, con un hotel, con un centro de eventos, de congresos, también con elementos de hostelería y ocio”

Una gran historia e importancia

El castillo de Escalona, en
El castillo de Escalona, en Toledo (Adobe Stock).

El castillo de Escalona hunde sus raíces en época romana y fue posteriormente ocupado durante la época musulmana antes de pasar a manos de Alfonso VI de Castilla. Esta fortaleza desempeñó un papel estratégico en la defensa frente a las incursiones almorávides y almohades durante los años 1131, 1137 y 1196. Igualmente, hacia finales del siglo XV, el castillo adquirió relevancia en las luchas dinásticas que opusieron a los seguidores de Isabel la Católica contra los de Juana la Beltraneja, en un periodo que marcó el cierre de la Edad Media para el municipio de Escalona.

Por su parte, en la Guerra de la Independencia, el mariscal Suchet bombardeó la fortaleza, lo que supuso el inicio de su deterioro. Ya en las últimas décadas del siglo XX, fue adquirida por Victoria González Choren, quien inició su restauración y habilitó varias zonas, contribuyendo a evitar la destrucción total del monumento. Pero más allá de su historia, la fortaleza cuenta con una arquitectura que mezcla estilos y etapas.

Así, el conjunto arquitectónico lo forman la fortaleza y un extenso palacio mudéjar, con un interior dividido en dos sectores: la Plaza de Armas, delimitada por la fortaleza, y el Palacio de planta cuadrada, ubicado al sur y separado por el Patio del Honor. Entre los elementos más sobresalientes destaca la torre del homenaje del palacio, de planta cuadrada y una altura de 22 metros, resguardada por un rastrillo y una buharda. Concebida con varios pisos y un intricado sistema de accesos para dificultar el paso, la torre presenta recios muros casi sin vanos y rematados por almenas defensivas.

Estos son algunos tesoros medievales en España

La visita al castillo de Escalona

El proyecto de transformación del castillo de Escalona en un centro económico no cuenta con una fecha establecida, por lo que su visita es todavía algo obligatorio en la región. De este modo, las visitas guiadas se ofrecen de miércoles a domingo y tienen una duración aproximada de dos horas.

El acceso mantiene un precio simbólico de tres euros, aunque la entrada es gratuita para menores de 12 años y para quienes disponen de la tarjeta ViveEscalona. Además, los menores de 16 años, los pensionistas, las personas con discapacidad y los grupos de diez o más personas pueden beneficiarse de una tarifa reducida de dos euros por persona.

Cómo llegar

Desde Toledo, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera A-40. Por su parte, desde Madrid el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía A-5.

CastillosCastillos EspañaCastillo MedievalCastilla-La ManchaToledo EspañaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

