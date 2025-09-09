Viajes

El impresionante mirador con un nombre curioso que brinda una de las mejores vistas de Andalucía

Este balcón se ubica en uno de los pueblos más bonitos de España y sus vistas sorprenden a cualquier viajero

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

En el corazón de Málaga, la ciudad de Ronda se erige como uno de los destinos más emblemáticos de Andalucía, cautivando a cada viajero con sus paisajes majestuosos y su atmósfera única. Asentada sobre un desfiladero, es considerada uno de los lugares más bonitos de toda España gracias a la combinación de paisaje, historia, cultura y una arquitectura impresionante. Así, se puede contemplar un impresionante patrimonio donde destacan monumentos como el Puente Nuevo, la iglesia de San Antonio de Padua o el palacio de Mondragón.

Pero más allá de estos lugares, la localidad destaca por albergar un rincón especial que ha ido ganando notoriedad no solo por su espectacularidad, sino también por el desenfado y la espontaneidad propios del carácter andaluz: el Balcón del Coño, oficialmente conocido como el Mirador de la Peña de Berlanga.

El origen de un nombre sorprendente

Ubicado en la Alameda del Tajo, uno de los paseos más emblemáticos de Ronda, el Balcón del Coño se asoma directamente sobre la vertiginosa garganta del Tajo. A sus pies, el río Guadalevín serpentea cientos de metros más abajo, desafiando vértigos y dejando sin palabras a quien se atreve a situarse junto a la barandilla de hierro forjado. Su nombre despierta, en quienes lo oyen por primera vez, la misma mezcla de asombro y diversión que sienten los propios visitantes al llegar al lugar.

El apodo surge, según han narrado múltiples locales y turistas, de la exclamación espontánea que se escucha una y otra vez al asomarse al mirador y contemplar la vista: “¡Coño!”, una interjección propia del habla española coloquial, muy frecuente para expresar sorpresa o impacto, similar al uso inglés de “Wow!” o “Vaya!”. Este fenómeno se da de forma natural ante la impresionante altura y la panorámica casi vertical que se despliega desde el mirador.

Una vista que desafía el vértigo y la imaginación

El mirador, de forja robusta y diseño clásico, parece suspendido en el aire y presenta una de las panorámicas más imponentes de toda la provincia malagueña. Desde este punto, la ciudad de Ronda se muestra en todo su esplendor: el legendario Puente Nuevo, icono local, une los dos lados del impresionante desfiladero, mientras las tradicionales casas colgantes parecen desafiar las leyes de la gravedad al erigirse sobre las rocas.

Más allá del abismo y de las construcciones históricas, se extienden las colinas onduladas de la serranía de Ronda, un paisaje que cambia de matices según la hora del día. El lugar invita tanto a quienes buscan la mejor fotografía para su álbum de viaje como a los que prefieren simplemente detenerse y dejarse envolver por la paz del entorno y el sonido del viento que acaricia la garganta.

Las 5 rutas de senderismo en Málaga más espectaculares: pasarelas de madera, desfiladeros y el pico más alto de la provincia.

Cómo llegar

Para llegar hasta el Balcón del Coño, una de las mejores opciones es hacerlo desde Málaga. Desde la ciudad, el viaje es de alrededor de 1 hora y 30 minutos por las carreteras A-357 y A-367. Otra opción es hacerlo desde Sevilla, donde el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 45 minutos por la vía A-375

