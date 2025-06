El nuevo espacio modernista de Japón: robots, diseño de vanguardia y coches voladores en Tokio

Takanawa Gateway City, en Tokio.

Tokio ha dado un paso más hacia el futuro con la inauguración de Takanawa Gateway City, un complejo urbanístico que combina comercio, cultura, vivienda y tecnología en un entorno diseñado como un espacio de experimentación. El distrito se levanta en torno a la estación de Takanawa Gateway, en el área de Shinagawa, y tiene como objetivo convertirse en un centro neurálgico de movilidad, innovación urbana y experiencias culturales.

La estación, abierta en 2020, forma parte de la popular línea JR Yamanote, que conecta zonas clave de la capital como Shibuya, Shinjuku o Harajuku. Situada a una sola parada de la estación de Shinagawa, cuenta con una excelente conexión con el aeropuerto de Haneda.

Oficinas, viviendas, cultura y comercio

El proyecto contempla varios edificios que integran usos diversos. En marzo de 2025 se inauguró The Linkpillar 1, el primero de los grandes edificios del complejo, donde ya funciona un centro de atención al viajero. Le seguirán otros tres espacios clave: The Linkpillar 2, que combinará oficinas, clínicas y tiendas; MoN Takanawa (The Museum of Narratives), un centro para exposiciones y eventos culturales; y Takanawa Gateway City Residence, que incluirá viviendas y una escuela internacional. Está previsto que todos estén operativos a comienzos de 2026.

El distrito incorporará además un hotel, un centro de convenciones y zonas ajardinadas con espacios para eventos. Ya ha abierto sus puertas NEWoMan Takanawa, un centro comercial con restaurantes, tiendas y cafeterías al aire libre. Algunas marcas ya presentes son Blue Bottle Coffee y una floristería del diseñador Nicolai Bergmann. El resto de establecimientos se espera que estén disponibles entre otoño de 2025 y primavera de 2026.

Movilidad sin esfuerzo y robots asistentes

Uno de los elementos distintivos del complejo es la integración de soluciones de movilidad innovadoras. En el espacio abierto entre los edificios The Linkpillar, denominado Gateway Park, los visitantes pueden desplazarse sobre plataformas automatizadas que se deslizan a baja velocidad, eliminando la necesidad de caminar entre edificios. Los robots también están presentes en todo el distrito. A través de la aplicación Takanawa Gateway City, los usuarios pueden comprar bebidas que les son entregadas por robots en puntos específicos. Además, otros autómatas se encargan de tareas de limpieza y seguridad en oficinas y zonas comunes.

El complejo también pone a prueba un sistema de movilidad compartida con vehículos monovolumen autónomos. Funcionan como minibuses capaces de circular por calles estrechas e inaccesibles para el transporte tradicional, y emplean inteligencia artificial para calcular rutas a la carta desde el punto de salida hasta el destino deseado. Estos vehículos permitirán, por ejemplo, visitar espacios como el Museo Metropolitano de Arte Teien.

Igualmente, la propuesta tecnológica del distrito incluye una de sus piezas más llamativas: en el exterior del Travel Service Center, en The Linkpillar 1 South, se expone un modelo a escala de un coche volador tipo helicóptero. Este vehículo, que podría entrar en servicio en 2028, cuenta con rotores plegables para circular por carretera y una autonomía aérea de 400 kilómetros. Está pensado para cubrir trayectos hacia regiones del este de Japón de difícil acceso mediante tren bala.