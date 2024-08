Los dos pueblos de Puigdemont: de su refugio costero en Francia al municipio donde nació que tiene un histórico monasterio

Elna, pueblo donde Puigdemont anunció que se presentaba a la candidatura de Cataluña (Wikimedia Commons)

Carles Puigdemont es una de las figuras políticas más importantes de nuestro país. Tanto es así que, continuamente, desde que declaró la independencia de Cataluña en 2017, ha estado en boca de todos con respecto a su paradero y sus polémicas acciones. De hecho, este intento de proclamar la separación de la comunidad catalana con respecto a España, le ha provocado ser incautado por numerosos delitos, entre los que destacan desobediencia y malversación. Es por ello que el expresidente de la Generalitat de Cataluña abandonó el país intentando eludir su detención.

Sin embargo, después de 7 años huido de la justicia, Puigdemont ha anunciado su intención de volver a España. La vuelta será mañana, y podría acarrear varias consecuencias. La primera de ellas sería la detención inmediata del líder separatista, a pesar de la amnistía aprobada por el Gobierno. Además, esto podría conllevarle hasta 8 años de prisión en el peor de los casos. Por otro lado, esta reaparición también podría suponer la irrupción de la investidura de Salvador Illa, líder socialista en Cataluña.

Imagen de Carles Puigdemont (ShutterStock España)

A pesar de las graves consecuencias negativas que podría suponer su regreso, Puigdemont ha alegado que “puede ser su última opción para intentar evitar un Gobierno Socialista en Cataluña”. En este contexto, vamos a analizar dos de los pueblos que más han significado para el expresidente catalán, no ya durante su carrera como político, sino, incluso, durante mucho antes.

Amer, el lugar de nacimiento de Puigdemont

El primero de ellos no puede ser otro que el propio municipio donde nació Puigdemont. Se trata de Amer, un pueblo gerundense de poco más de 2000 habitantes. No es una localidad especialmente turística, pero esto no quiere decir que no haya nada que ver. Lo más destacable es su espíritu medieval, el cual se ve reflejado en varios de los edificios del pueblo.

Un ejemplo es el Monasterio de Santa María de Amer, en pleno centro urbano y que tiene sus orígenes sobre el siglo IX, aunque ha sufrido ciertas modificaciones. Finalmente, otros de los lugares clave de Amer son la Plaça de la Vila o la pastelería del propio Puigdemont, la cual fundó su abuelo y que se ha convertido en un atractivo turístico.

Monasterio de Santa María de Amer (Monasterios Cataluña)

Finalmente, este municipio también goza de la posibilidad de realizar actividades al aire libre muy aprovechables. Entre ellas, se encuentran varias rutas, tanto de senderismo como de ciclismo, que permiten disfrutar de los maravillosos paisajes de la zona con bosques y ríos de fondo.

Elna, donde declaró su candidatura a la presidencia de Cataluña

En este caso, Elna fue testigo del anuncio de la presentación de Puigdemont a la candidatura a las elecciones del Parlament. La razón por la cual el líder separatista decidió escoger esta ciudad para anunciar su propuesta es clara: Elna es un pueblo altamente ligado con el sentimiento independentista. Según recoge EFE, este pueblo acogió a numerosos exiliados catalanes tras la Guerra Civiil y es, además, el lugar donde se acumularon los votos del referéndum independentista de 2017.

El pueblo iliberitano está ubicado en Francia, más concretamente en la costa, pero está pegado a la provincia de Gerona. Su monumento más relevante es la Catedral de Elna, de estilo románico y cuya construcción se remonta al siglo XI. Sin embargo, esta localidad tiene mucho más a nivel arquitectónico. Esto es debido a que, antiguamente, Elna se trataba de una ciudad realmente importante, llegando a convertirse en la capital de la provincia del Rosellón, la cual comprendía la totalidad de Cataluña y zonas de los Pirineos Franceses.

Imagen de la Catedral de Elna (ShutterStock España)

Finalmente, al tratarse de un pueblo costero, cuenta con una playa, caracterizada por la diversidad de plantas y animales. A su vez, esto se puede explicar al encontrarse dentro de la Reserva Natural de Mas Larrieu, con una extensión de hasta 1,6 km².