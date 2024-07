La increíble playa de Almería incrustada entre dunas fosilizadas que está en un parque natural

Cala de Enmedio, en Almería (Wikimedia).

El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar es uno de los enclaves más singulares de nuestro país. Este espacio, situado en la provincia de Almería, sorprende al viajero gracias a sus paisajes salvajes, vírgenes y de ensueño que en ocasiones parecen sacados de otro planeta. Además, es un punto donde las dunas y el paisaje característico de esta zona se mezclan con el mar, dando lugar a algunas de las playas más impresionantes y únicas de España.

En este sentido, a lo largo de la costa que ocupa este parque, se puede encontrar uno de los arenales más asombrosos de Almería. Estamos hablando de la cala de Enmedio, una impresionante playa donde reina la tranquilidad más absoluta y deja con la boca abierta al viajero gracias a su arena dorada y aguas cristalinas. Además, no cuenta con una masificación excesiva durante los meses de verano, lo que garantiza la relajación y un contacto más directo con la naturaleza.

Un paisaje salvaje único

La cala de Enmedio, con sus apenas 150 metros de longitud, es, sin duda, una de las mejores playas de Almería. Este arenal gracias a su carácter totalmente virgen y salvaje permite disfrutar de un paisaje natural maravilloso. De hecho, a ambos lados de la playa, las dunas fosilizadas permiten a los viajeros explorar las lenguas de piedra que se adentran en el mar y descubrir las diferentes pozas que la erosión ha ido creando. A su vez, la cala ofrece un paisaje impresionante y un entorno ideal para el buceo y el snorkel debido a la riqueza de su vida marina.

Cala de Enmedio, en Almería (Shutterstock).

Cabe destacar también que este enclave ofrece unas impresionantes vistas del entorno, permitiendo observar el pueblo de Agua Amarga al otro lado de la bahía y, detrás de él, el cerro Mesa Roldán con su faro y castillo. Igualmente, gracias a su paisaje salvaje y virgen, la playa no cuenta con ningún tipo de servicio, lo que garantiza un entorno con un alto valor medioambiental. En cuanto al acceso, este es algo complejo, pues tan solo se puede acceder a pie o a bordo de pequeñas embarcaciones. Tanto es así, que solo hay dos caminos; desde la Cala del Plomo y desde Agua Amarga.

Un acceso complicado

En cala del Plomo, a unos 200 metros, se localiza un aparcamiento donde se encuentran los restos de una antigua noria junto a un cartel del Ministerio de Medio Ambiente. Desde este punto comienza un estrecho sendero que conduce a Cala de Enmedio. El recorrido, de 1,7 kilómetros, es relativamente llano y puede completarse en unos 20 minutos a pie. Este camino, además de ser el más corto y accesible, destaca por su facilidad, ya que no presenta grandes desniveles. Sin embargo, es importante mencionar que Cala del Plomo, al igual que Cala de Enmedio, está aislada de cualquier núcleo urbano, por lo que es necesario disponer de un vehículo para llegar hasta allí.

Por su parte, desde al final de la calle Depósito en Agua Amarga, se encuentra un cartel que indica el inicio de la ruta hacia Las Negras. En las inmediaciones, hay un pequeño descampado donde es posible estacionar el coche. Este camino, al igual que el anterior, tiene una longitud de 1,7 kilómetros, pero presenta un desnivel que requiere subir unos 90 metros antes de descender hacia la playa. Aunque no es una ruta especialmente exigente, no se recomienda realizar el descenso con chancletas o calzado inadecuado que no brinde suficiente sujeción al pie.

Por último, otra alternativa para llegar a la cala de Enmedio es por mar. Así, utilizando un kayak, se puede acceder fácilmente desde Agua Amarga, siguiendo una ruta que pasa por Cala de Enmedio y finaliza en Cala del Plomo. Esta travesía, cuenta con un nivel de dificultad bajo y con una duración de entre dos y tres horas, siendo apta para toda la familia. De este modo, se puede disfrutar de una experiencia recreativa y segura para contemplar la belleza del litoral almeriense desde una perspectiva única.

