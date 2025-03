Protege lo que más te importa con Allianz: el seguro de hogar para decisiones valientes

¿Qué significa vivir de verdad? No hay una sola respuesta, y probablemente nunca nos pondremos de acuerdo. Para algunos, es vivir con intensidad. Para otros, es la emoción de las primeras veces, hacer lo que más nos gusta o disfrutar momentos únicos con quienes más queremos. En Allianz, por ejemplo, lo resumen en una actitud: tener más coraje que miedo. Porque vivir también es atreverse a tomar decisiones valientes, esas que te acercan a la vida que sueñas. Y dar esos pasos es mucho más fácil cuando cuentas con el respaldo de Allianz Hogar, el seguro de hogar de la mayor aseguradora de Europa, que cuida y protege lo que más te importa.

Planear una escapada en pareja puede ser emocionante… Hasta que recuerdas que tu hijo adolescente se quedará solo en casa. No es un niño, pero tampoco un adulto. Y aunque sabes que puede apañárselas, no puedes evitar pensar en lo peor: una casa patas arriba o una fiesta épica con invitados que ni conoces. En realidad, no es el viaje lo que cuesta, es soltar un poco el control. Por eso, contar con Allianz Hogar marca la diferencia. Porque saber que tu casa está protegida te da la tranquilidad para disfrutar de los planes que tanto te mereces. Al final, tomar decisiones valientes es más fácil cuando sabes que tu hogar está en buenas manos.

En definitiva, proteger tu hogar es cuidar lo que más valoras, y para eso necesitas un seguro de hogar que se adapte a ti y que ofrezca coberturas personalizadas para todo tipo de familias, con protección frente a incendios, robos, roturas de agua, fenómenos naturales y otros contratiempos. Allianz Hogar gestiona las reparaciones urgentes en menos de tres horas, para que vivas con la tranquilidad de saber que estás en buenas manos.

La vida está llena de decisiones valientes, y contratar el Seguro de Hogar Allianz te ayuda a tomarlas con confianza. Por ejemplo, independizarte, aunque cada vez cueste más dar ese paso. Empezar a vivir con tu pareja incluso si solo lleváis unos meses. O lanzarte por fin a esa reforma que descolocará todo durante un tiempo. Con Allianz, sus coberturas se adaptan a lo que necesitas y su compromiso es claro: estar ahí cuando más lo necesitas. ¿Quieres descubrir cómo lo hacen? Te lo contamos.

Las coberturas que hacen de Allianz Hogar una elección inteligente

Allianz Hogar está considerado uno de los mejores seguros de hogar en España, y no es casualidad. Sus coberturas flexibles se adaptan a cada etapa de tu vida para que puedas tomar decisiones valientes con la tranquilidad de saber que todo está protegido. Siempre ha sido un producto pensado para sus clientes, pero ahora incorpora novedades importantes que responden a las nuevas necesidades que han detectado.

¿Qué cubre el seguro Allianz Hogar? Depende del pack que elijas. Hay tres opciones que se ajustan como un guante a diferentes necesidades. El primero es el Estándar, ideal para inquilinos, que incluye protección frente a daños por agua y robos, entre otras coberturas básicas. El favorito de los clientes es el Completo, que suma protección frente a la rotura de cristales, fenómenos eléctricos, robos tanto dentro como fuera de la vivienda y daños estéticos. Y para quienes buscan una cobertura más amplia, está el pack Superior, con capitales premium en daños estéticos, control de plagas y la posibilidad de incluir una cobertura de todo riesgo opcional.

Una de las grandes novedades de Allianz Hogar es que, independientemente del pack base que elijas, puedes personalizar las coberturas en tu seguro de hogar Allianz según tus necesidades. Esta flexibilidad te permite adaptar el seguro a tu estilo de vida y al tipo de vivienda que quieres proteger. En este sentido, puede cubrir, por ejemplo, desde la rotura de placas solares o la pantalla del móvil a actos vandálicos causados por el inquilino o, también, escoger capital de daños estéticos.

Además, Allianz Hogar ofrece ventajas adicionales que marcan la diferencia en el día a día, como un servicio de manitas a domicilio para pequeñas reparaciones y avisos de prevención meteorológica que te ayudan a anticiparte a posibles daños. Y lo más importante: la mayor aseguradora de Europa cumple con lo que promete. Si surge un imprevisto, gestionan las reparaciones urgentes en menos de tres horas y su equipo de expertos está disponible a cualquier hora del día, sin costes extra ni sorpresas.

Cómo contratar el seguro Allianz Hogar

Contratar el seguro de hogar de Allianz es fácil cuando tienes claro que estarás protegido si algo no sale como esperabas. Puedes revisar las coberturas de cada pack y elegir el que mejor se adapta a ti. Además, puedes solicitar una llamada gratuita con un profesional de Allianz, que te asignará un agente exclusivo para ayudarte a elegir las coberturas perfectas según tu hogar y tus prioridades.

Con Allianz Hogar tienes un seguro de hogar hecho a medida, con las coberturas que realmente necesitas y un precio ajustado a tu día a día. Es el respaldo perfecto para que empieces a vivir con tranquilidad y construyas, junto a tu pareja, el hogar que siempre has querido.

*Contenido desarrollado en colaboración con Allianz