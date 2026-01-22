El aspirador que necesitas si vives en una casa grande o tienes mascota: tiene un 40% de descuento en Amazon

Si limpiar el suelo te quita tiempo, este robot está pensado justo para lo contrario: regalártelo. El Vexilar W15 aúna potencia extrema, navegación inteligente y autovaciado automático. Aspira, friega y gestiona la limpieza por ti, incluso en casas grandes o con mascotas. Tú decides cuándo limpiar y cuando no hacerlo. Y lo mejor: todo esto, por solo 229,49 euros.
Comprar el robot aspirador Vexilar W15 en oferta
Características principales del aspirador Vexilar W15
- Succión ultra potente de 10.000 Pa
- Aspirado y fregado simultáneo
- Base de autovaciado sin bolsas
- Navegación láser precisa
- Limpieza personalizada por habitaciones
- Autonomía extralarga
Los detalles que más nos gustan del robot aspirador Vexilar W15
En el mercado existen muchos aspiradores y lo más seguro es que haya más de uno que hoy esté de oferta. Sin embargo, nosotros hemos elegido hablarte del Vexilar W15, primero de todo porque tiene una potencia muy buena de 10.000 Pa, superior a la de muchos otros. Capaz de eliminar polvo fino, restos de comida, arena y pelo de mascotas sin esfuerzo, te ayuda a decidir cuándo limpias y cuándo no. Detecta automáticamente objetos como alfombras, incrementa la potencia cuando lo necesita y garantiza una limpieza profunda en suelos duros y textiles.
El sistema 2 en 1 de aspirado y fregado permite limpiar en una sola pasada, otra cosa que, a estas alturas, nos parece imprescindible. El flujo de agua se puede ajustar en tres niveles, adaptándose a distintos tipos de suelo y suciedad, desde mantenimiento diario hasta limpiezas más intensivas. Su navegación láser inteligente crea mapas precisos del hogar, planificando rutas eficientes y evitando obstáculos con precisión. Asimismo, cuenta con modo de autovaciado y tiene una autonomía de hasta 90 días sin mantenimiento, lo que es otro puntazo a su favor.
Valoraciones de otros usuarios
Ahora que ya conoces todas sus prestaciones, vamos a dejarte algunas de las opiniones de otros compradores, para que puedas acabar de convencerte acerca de realizar la compra.
- " La potencia de succión es brutal, recoge sin problema pelo de mascotas y suciedad incrustada, y el fregado acompaña bastante bien para el mantenimiento diario".
- “Me encanta la tranquilidad de no tener que estar tan pendiente de tener que vaciarlo todos los días”
- “El mapeo fue bastante rápido y la potencia de succión es más que suficiente para cualquier situación, me ha parecido bastante eficiente en las rutas de aspirado”
