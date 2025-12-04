La freidora de aire Cecofry Dual 9000 de Cecotec es ideal para familias: capacidad gigante y precio mínimo

La Cecofry Dual 9000 destaca por su enorme capacidad de 9 litros, capaz de preparar raciones familiares en una sola tanda.

Cuando el día a día es ajetreado y estresante, tener en casa un electrodoméstico que cocine rápido, sano y en grandes cantidades puede ser de gran ayuda. Por eso esta oferta de FNAC en la freidora Cecofry Dual 9000 de Cecotec es ideal para quienes quieren simplificar su día sin renunciar a platos crujientes y sabrosos.

Solo por unas horas, la plataforma la ha rebajado a 79,90 euros, un 38% menos de lo que cuesta de manera habitual. Así que, si estás pensando en añadir una airfryer a tu cocina para cocinar sano en grandes cantidades, esta es tu oportunidad de oro. ¡No la dejes escapar!

Características destacables de la airfryer Cecofry Dual 9000

Capacidad de 9L para cocinar grandes cantidades de alimentos a la vez

6 modos preconfigurados para facilitarte la tarea de cocinado

Potencia de 2850W, más que suficiente para terminar rápido

Cubeta divisible para preparar varios platos a la vez

Esto es lo que más nos gusta

La freidora sin aceite Cecotec Cecofry Dual 9000 destaca por su enorme capacidad de 9 litros, capaz de preparar raciones familiares en una sola tanda. Así, si tu familia es grande o quieres prepararte algún que otro táper, puede serte de gran utilidad. Porque, además, su cubeta es divisible, lo que quiere decir que en cada compartimento podrás preparar un alimento diferente, ahorrando tiempo.

Los 2850W de potencia garantizan una cocción veloz, mientras que la tecnología PerfectCook distribuye el aire caliente para obtener un acabado crujiente sin apenas aceite. Ofrece temperaturas entre 80ºC y 200ºC y 6 programas automáticos para una experiencia simple y práctica. Es una opción perfecta para quienes buscan una cocina más saludable sin sacrificar sabor ni textura. Y hoy, con su rebaja del 38%, es uno de los chollos más llamativos del día.

Preguntas frecuentes de la Cecofry Dual 9000

¿Crees que todavía hay alguna cosa que no sabes sobre esta freidora? Vamos a intentar resolver las dudas más frecuentes.

¿Puedo cocinar varios platos al mismo tiempo con diferentes ajustes?

Sí. Gracias a la doble cubeta y la opción de temperatura dual, puedes cocinar dos platos distintos al mismo tiempo, cada uno con su propio tiempo y temperatura si lo deseas. También tiene una función para sincronizar la finalización de ambos compartimentos si quieres que terminen al mismo tiempo

¿Qué tipo de control y funciones incluye la freidora?

Esta freidora de aire Cecotec tiene un panel táctil digital multifunción desde donde puedes controlar temperatura, tiempo, modo de cocinado, y elegir entre varios programas preconfigurados. Cuenta con 6 modos automáticos que facilitan cocinar sin necesidad de ajustar manualmente.

¿Para qué tipo de uso o usuario está más recomendada?

Para cocinas medias o grandes y para varias personas. Su tamaño XXL y doble compartimento de 4,5 litros la hacen muy versátil.

¿Tiene alguna limitación o inconveniente?

Un posible inconveniente es que al ser de gran capacidad y tener doble compartimento, ocupa más espacio en la cocina que modelos más compactos.

La oferta flash de FNAC termina en poco tiempo. Si quieres esta freidora de aire Cecotec, ahora es el momento de comprarla.

