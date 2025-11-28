Del Caribe a Dubái con hasta un 55% de descuento: aprovechas las ofertas del Black Friday de Barceló

Con las ofertas del Black Friday de Barceló, podrás reservar hoteles para viajar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Dicen que los viajes no empiezan en el aeropuerto ni en el hotel, sino mucho antes: en el momento en que los imaginas y los planeas. Esa ilusión previa ya es parte de la experiencia, y si eres de los que aprovechan cualquier ocasión para escaparse, ya sea un fin de semana cerca de casa o un gran viaje anual, sabes bien que reservar vuelos y elegir alojamiento trae consigo una felicidad anticipada. Este año, esa alegría viene con premio extra: ahorrar mientras organizas tu próxima aventura.

Las ofertas del Black Friday de Barceló ya están aquí con descuentos de hasta el 40% en su web y un 15% adicional con el cupón 25BF15, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026. En total, podrás conseguir hasta un 55% de descuento en más de 100 hoteles alrededor del mundo. Da igual si sueñas con descubrir rincones de España, relajarte en un resort del Caribe o recorrer Marruecos de norte a sur: tú eliges si será una escapada romántica, un viaje en familia o una aventura con amigos que recordarás toda la vida. Porque pocas veces se puede disfrutar de lo que más te gusta, y además hacerlo con un ahorro tan grande.

Black Friday de Hoteles Barceló : hasta el 55% de descuento (40% web + 15% extra cupón) en todas las nuevas reservas desde el 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025.

Fechas de viaje : durante el Black Friday, podrás reservar tus hoteles para viajar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cupón descuento : 15% de descuento extra con el código 25BF15 (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos).

Ofertas de Black Friday válidas en más de 100 hoteles de todo el mundo.

Los mejores destinos para aprovechar el Black Friday de Barceló

El Black Friday 2025 de Barceló llega con fuerza, más de un centenar de hoteles ya forman parte de la promoción. Entre ellos hemos seleccionado 5 destinos irresistibles, perfectos para escapadas románticas, viajes en familia o aventuras con amigos. La variedad es enorme y lo mejor es que puedes reservar con descuentos de hasta el 55% si lo haces antes del 30 de noviembre, para viajar en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2026. Y recuerda: con el código 25BF15 obtendrás un 15% adicional sobre los precios ya rebajados.

Mallorca, un paraíso en el Mediterráneo que nunca pasa de moda

Mallorca nunca pasa de moda. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, esta isla sigue siendo uno de los destinos más completos del Mediterráneo. Sus playas de arena fina, las calas escondidas que parecen postales y una oferta cultural y gastronómica impresionante hacen que cada visita sea diferente. Además, puedes perderte por pueblos llenos de encanto, descubrir su patrimonio histórico o lanzarte a practicar deportes acuáticos en aguas transparentes.

Occidental Playa de Palma : a solo unos minutos del aeropuerto y muy cerca de la ciudad, ideal para combinar turismo urbano con días de playa (a 200 metros). Cuenta con piscina interior y exterior, sauna, gimnasio y múltiples comodidades.

Barceló Illetas Albatros (Adults Only): pensado para escapadas románticas, con acceso rápido a calas, vistas espectaculares a la Bahía de Palma, piscinas infinity con camas balinesas, spa y zonas de relax solo para adultos.

Occidental Cala Viñas: situado en primera línea de una cala tranquila, ofrece régimen de todo incluido, actividades para niños y adultos, y un área wellness perfecta para familias que buscan descanso y diversión.

Gran Canaria, con dunas, sol y playa durante todo el año

Gran Canaria es uno de esos lugares que nunca decepcionan. Sus playas doradas, las impresionantes dunas y la amplia oferta de ocio hacen que siempre haya algo nuevo por descubrir. Lo mejor es que el clima acompaña durante todo el año, así que es perfecto tanto para una escapada corta como para unas vacaciones largas.

Barceló Margaritas : resort con opción de todo incluido, dos piscinas, gimnasio y actividades para todas las edades. Está situado muy cerca de la Playa del Inglés y de las famosas Dunas de Maspalomas, ideal para familias.

Margaritas Royal Level (Adults Only): a pocos pasos de las dunas, ofrece un ambiente exclusivo solo para adultos, con piscina, solárium, restaurante privado y espacios diseñados para el descanso absoluto.

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel: un cinco estrellas urbano junto al Parque Doramas, con spa, zona wellness, jardines históricos y una propuesta gastronómica de autor que convierte la estancia en toda una experiencia.

Caribe, un destino soñado en oferta este Black Friday

El Caribe nunca pierde su magia. Sus playas de arena blanca y el mar turquesa lo convierten en un lugar que todos quieren vivir al menos una vez. Y gracias al Black Friday 2025 de Barceló, esa experiencia está más cerca: resorts de lujo, actividades para todos los estilos de viaje y descuentos que hacen que organizar tu escapada sea aún más emocionante.

Barceló Maya Palace (Riviera Maya): situado frente a una de las playas más espectaculares del Caribe, este cinco estrellas ofrece servicios exclusivos y todas las comodidades para una estancia de lujo.

Barceló Maya Riviera (Adults Only): pensado solo para adultos, con vistas al mar, jardines exuberantes, restaurantes de especialidad y la piscina infinity más grande de la Riviera Maya.

Barceló Bávaro Palace (Punta Cana): un referente en Punta Cana, con spa, casino, discotecas, campo de golf y acceso directo a una de las mejores playas de la zona.

Dubai, la ciudad de moda en 2026

Dubai se ha convertido en uno de los destinos más deseados del mundo. Sus rascacielos futuristas, las playas de arena fina y un clima cálido durante todo el año hacen que sea ideal tanto para quienes buscan lujo urbano como para quienes prefieren desconectar frente al mar. Y ahora, con descuentos de hasta el 55%, es el momento perfecto para descubrirlo.

Barceló Al Jaddaf : ubicado junto a Dubai Creek y a menos de 10 minutos del aeropuerto DXB. Ofrece spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y un kids club pensado para familias.

Barceló Residences Dubai Marina : apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio, muy cerca de JBR y Palm Jumeirah. Una opción perfecta para estancias largas y amantes de la playa.

Occidental Al Jaddaf: a solo 10 minutos del aeropuerto y próximo a los principales atractivos turísticos, zonas comerciales y centros de negocios. Desde aquí puedes llegar caminando al Burj Khalifa o a la playa La Mer.

Sevilla, cultura y mucho encanto

De los grandes destinos internacionales a un rincón único en Andalucía. Sevilla es una ciudad que respira historia en cada calle, con plazas llenas de vida, monumentos emblemáticos y una gastronomía que conquista a cualquiera. Su ambiente alegre la convierte en el lugar perfecto tanto para una escapada rápida como para disfrutarla con calma.

Barceló Sevilla Renacimiento : situado en la Isla de la Cartuja, ofrece todas las comodidades, espacios para congresos y eventos, y una excelente conexión con los principales puntos de interés de la ciudad.

Occidental Sevilla Viapol: en pleno barrio de Nervión, a solo 2 km de la estación de Santa Justa. Una opción ideal para familias, con la posibilidad de completar la experiencia con una visita a Isla Mágica.

Ventajas de reservar en el Black Friday de Hoteles Barceló

Este Black Friday, Barceló te abre las puertas de sus hoteles más exclusivos con descuentos de hasta el 55%. Esa es solo la primera ventaja, porque hay muchas razones más para aprovechar la promoción:

El mayor ahorro del año para que viajes pagando mucho menos de lo habitual.

Libertad total para elegir fechas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una oferta variada: hoteles urbanos, resorts de playa, alojamientos solo para adultos o estancias de lujo.

Servicios de primer nivel en la mayoría de hoteles: todo incluido, spa, wellness y terrazas únicas.

Los mejores descuentos del año para viajar a destinos exóticos como el Caribe o Dubai con precios irrepetibles.

<b>Cómo aplicar el cupón extra 25BF15</b>

Este Black Friday en Barceló ya puedes disfrutar de rebajas de hasta el 40%, pero la ventaja no termina ahí: añade un 15% extra aplicando el código 25BF15 al finalizar tu reserva. Solo tienes que elegir tu hotel preferido, introducir el cupón en el campo correspondiente antes de confirmar el pago y comprobar que el descuento adicional aparece reflejado en el precio final. Además, si reservas desde la app de Barceló y formas parte del programa my Barceló Benefits, recibirás automáticamente un 5% extra sobre el total.

(El código 25BF15 puede tener restricciones en algunos hoteles y periodos de viaje concretos. En hoteles en Latinoamérica, es válido en estancias superiores a 3 noches y aplica solo a reservas de hotel en cualquier rincón del mundo, no válido en paquetes de hotel + vuelo ni otros servicios adicionales. Tampoco se puede combinar con otros cupones descuento).

¿Tienes ya en mente dónde será tu próxima gran escapada? El Black Friday 2025 de Hoteles Barceló lo pone fácil: alojamientos en todo el mundo con descuentos de hasta el 55%. Y si aplicas el código 25BF15, sumas un 15% extra sobre el precio rebajado.

