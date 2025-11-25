El Corner

Este portátil gaming de Acer ofrece un alto rendimiento y está rebajado: 28% de descuento en MediaMarkt durante el Black Friday

El ordenador Acer Nitro V 5ANV15-52-92DT te ofece rendimiento pro para juegos exigentes y multitarea pesada

Guardar
El Acer Nitro V es un ordenador portátil gaming diseñado especialmente para jugadores que buscan más fluidez y rapidez.

Si tu portátil ya no puede seguirte el ritmo y necesitas más potencia para jugar, editar o multitarea sin que se ralentice, te traemos una oferta perfecta para ti. El Acer Nitro V 5ANV15-52-92DT cae a un precio que normalmente sería imposible para un equipo tan potente, convirtiéndose en la oportunidad ideal si quieres un ordenador nuevo sin invertir demasiado.

MediaMarkt te lo pone fácil, y te ofrece este ordenador gaming de alto rendimiento a un 28% de descuento. Solo durante lo que dure el Black Friday, podrás comprarlo por 1049 euros en lugar de por sus 1469 euros habituales.

Comprar Acer Nitro V en MediaMarkt al 28% de descuento

Características del Acer Nitro V

  • Pantalla grande de 15,6″ para que disfrutes de tus partidas
  • Sin sistema operativo, para que le instales tu favorito
  • Procesador Intel® Core™ i9 de 13ª generación que proporciona un rendimiento excelente
  • 32 GB de RAM y 1 TB SSD para cargar y jugar sin esperas
  • Pantalla Full HD 165 Hz para una experiencia fluida

Lo mejor del Acer Nitro V

El Acer Nitro V es un ordenador portátil gaming diseñado especialmente para jugadores que buscan más fluidez y rapidez, pero no quieren hacer grandes inversiones. Su precio, ya de por sí, es bastante competitivo para tratarse de un equipo de alto rendimiento. Pero es que por el Black Friday de MediaMarkt, ahora cuesta un 28% menos que de normal.

Su potencia permite mover juegos actuales sin tirones y trabajar con programas pesados de manera estable. La pantalla de 165 Hz ofrece una experiencia suave y competitiva, mientras que su gran almacenamiento evita problemas de espacio. Además, al venir sin sistema operativo, puedes instalar el que prefieras y optimizarlo a tu gusto. Es un ordenador que merece la pena y ahora, una de las ofertas gaming más fuertes del momento.

Comprar Acer Nitro V en MediaMarkt por solo 1049 euros

¿Qué dicen otros compradores?

Las reseñas que ha recibido por parte de otros usuarios son muy buenas, así que hemos decidido compartirte algunas para que puedas basar tu decisión en otras opiniones reales, aparte de la nuestra.

  • “Increíble Calidad-Precio. Buscaba un portátil de gama media-alta que te pueda durar 5-10 años. Funciones del día a día y jugar a todo tipo de juegos”
  • “Muy buen equipo. Muy potente, buena memoria, buen DD, excelente procesador, buenos gráficos. Excelente para gamers y con una muy buena relación precio/valor”
  • “El mejor portátil. Lo compré el mes pasado y es exacto lo que estaba buscando, buenísimo”

Descubrir las ofertas del Black Friday de MediaMarkt

MediaMarkt ha decidido lanzar la casa por la ventana y, durante unos días, tiene un montón de productos buenísimos a un precio todavía mejor. Así que además de renovar tu portátil, quizá quieras echarle un vistazo a su listado de ofertas.

