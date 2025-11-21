LG tumba el precio de la Smart TV OLED de 48″más brillante: ahorra 760 euros durante el Black Friday

El Corner

Este televisor ofrece una calidad de imagen de otro nivel gracias a su panel OLED evo.

Si estás buscando vivir una auténtica experiencia de cine en casa, esta oferta que te traemos te va a encantar. La LG OLED48G56LS, una de las televisiones más avanzadas y completas del catálogo OLED evo, acaba de desplomar su precio con un espectacular 40% de descuento.

Su versión de 48″ ha pasado de 1899 euros a solo 1126,83 euros, una rebaja histórica que la convierte en una oportunidad perfecta para actualizar tu salón con lo último en imagen, sonido e inteligencia artificial. Una tele de gama alta a un precio increíble, pero eso sí, solo durante el día de hoy.

Características clave de la LG OLED48G56LS

  • Pantalla de 48″ y diseño ultrafino para que quede genial en tu salón
  • Contraste inmejorable gracias al contraste entre su negro puro y su blanco puro
  • Procesador de gran potencia, ahora 1.7 veces más inteligente
  • Personalización y control más avanzados

Comprar la televisión LG OLED48G56LS con un 40% de descuento

¿Qué hace especial a la televisión LG OLED48G56LS?

La LG OLED48G56LS de 48″ofrece una calidad de imagen de otro nivel gracias a su panel OLED evo con el exclusivo subpíxel blanco, capaz de alcanzar un brillo hasta un 60% superior. Esto, unido al contraste infinito propio del negro puro OLED, te permite disfrutar de escenas más realistas, intensas y detalladas. Además, la compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos lleva el contenido a una experiencia cinematográfica completa, con colores precisos y un sonido envolvente que transforma cualquier película o serie.

Su procesador α9 Gen 8, ahora un 1.7 veces más inteligente, trabaja en los más de 33 millones de puntos de luz del panel para maximizar la nitidez, el color y el sonido mediante IA. Además, incorpora webOS 25, un sistema Smart TV más rápido e intuitivo que evoluciona con el tiempo, con funciones avanzadas de personalización, reconocimiento de voz y control del hogar. Y todo ello con un diseño Gallery ultrafino, pensado para integrarse a la perfección en la pared mediante su soporte Zero Gap (opcional).

¿Qué opinan quienes la tienen ya en casa?

Aunque esta televisión es nueva de este año, son muchas las personas que ya la tienen en casa. Sus opiniones son buenísimas y hemos querido mostrarte algunas de ellas:

  • “Espectacular. Los colores, el brillo y la nitidez increíbles”
  • “Tremendo, calidad de imagen increíble, el negro puro es algo fantástico, pero el blanco puro... Uffff, ver una película en esta televisión es otro nivel”
  • “Soy muy exigente y me fijo en todo, pero por ahora, ni una sola pega con esta TV”
  • “Calidad de imagen, brillo, blancos y negros excelentes”

Comprar esta Smart TV de LG por solo 1126,83 euros

Esta enorme rebaja en el precio solo estará disponible durante este 19 de noviembre, así que no lo pienses mucho más, porque mañana su precio será más alto.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

