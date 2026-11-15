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Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

El partido se saldó con la victoria de los tinerfeños ante el Ceuta

Los Jugadores del CD Tenerife y del AC Ceuta FC guardan un minuto de silencio en homenaje a Jesús de Miguel (EFE/Ramón de la Rocha)
Los Jugadores del CD Tenerife y del AC Ceuta FC guardan un minuto de silencio en homenaje a Jesús de Miguel (EFE/Ramón de la Rocha)
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Doce días después de la muerte de Jesús de Miguel, el CD Tenerife volvió a saltar al terreno de juego. El Heliodoro Rodríguez López recuperó este domingo la actividad futbolística con la visita del Ceuta, pero la jornada estuvo lejos de ser un encuentro convencional. La pérdida del delantero, fallecido el pasado 3 de noviembre a los 30 años tras el golpe sufrido durante el partido frente al Andorra, seguía muy presente en el vestuario y en una afición que quiso demostrar que no se olvida de uno de los suyos.

La vuelta a la competición estuvo precedida por diferentes actos en homenaje al futbolista fallecido. El primero llegó antes del pitido inicial, cuando los jugadores de ambos equipos se reunieron en el centro del campo para guardar un minuto de silencio. Tanto los integrantes del conjunto blanquiazul como los del Ceuta vistieron camisetas con el mismo mensaje: “Siempre en nuestro recuerdo”. Una imagen que reflejó que el homenaje al futbolista trascendía los colores de los dos equipos.

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La grada también tuvo su momento para recordar a Demi. El encuentro se detuvo cuando el cronómetro llegó al minuto nueve, el dorsal que lucía el delantero. Los aficionados respondieron con una ovación a la que se unieron los futbolistas sobre el césped. Entre los mensajes dedicados al jugador destacó una pancarta con una frase que resume el sentimiento del tinerfeñismo: “Jesús de Miguel 9 Eterno Blanquiazul”.

El futbolista Jesús de Miguel abandonando el estadio en camilla tras una colisión con Jesús Owono (REUTERS/Stringer)
El futbolista Jesús de Miguel abandonando el estadio en camilla tras una colisión con Jesús Owono (REUTERS/Stringer)

Sin embargo, el desafío del Tenerife no se limitaba a volver a competir. La principal preocupación durante los días previos había sido cómo afrontar emocionalmente una pérdida que afectó tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico. El regreso a los entrenamientos se produjo el lunes y contó con el apoyo de cuatro psicólogos, que participaron en una primera intervención colectiva para acompañar a los integrantes de la plantilla.

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El acompañamiento a los jugadores

El entrenador, Álvaro Cervera, ya había reconocido las dificultades de este regreso en su primera comparecencia pública desde el fallecimiento. El técnico explicó que el estado de ánimo había cambiado a lo largo de los días y que no siempre existía la misma disposición para volver a jugar. “Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensando en lo mismo, y otras veces no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada”.

El técnico también confirmó que ningún futbolista le había trasladado su intención de quedarse fuera del partido. No obstante, esa circunstancia no eliminaba las dudas sobre cómo podía responder el grupo una vez comenzara el encuentro. La recuperación emocional de cada integrante necesitaba sus propios tiempos, algo que el club quiso respetar mediante el acompañamiento psicológico y la posibilidad de recibir atención individual.

Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

Carmen Linares, psicóloga de emergencias que está atendiendo al equipo, explicó en Radio Club Tenerife cómo se estaba desarrollando este proceso. La profesional insistió en que los jugadores no debían afrontar solos una situación de estas características y destacó el compromiso de la entidad: “No les vamos a dejar, para que sepan que ese camino no lo hacen solos. El club lo ha dejado muy claro. Van a darles el tiempo y el espacio que necesiten”.

Linares también defendió la importancia de ofrecer asistencia psicológica desde los primeros momentos posteriores a una tragedia, sin esperar a que aparezcan otras dificultades. Finalmente, el Tenerife pudo cerrar su regreso con una victoria por 2-0 frente al Ceuta, colista de la competición. Un resultado que permitió al equipo conseguir los tres puntos y volver a sonreír. Pero la imagen que dejó la jornada fue otra: la de un estadio unido para recordar a Jesús de Miguel, cuyo dorsal nueve seguirá teniendo un significado especial en el Heliodoro.

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