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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la presentadora Anna Simon y el cómico J.J. Vaquero al actor Alberto Amarilla y la cantante Lorena Gómez

Los cuatro famosos se sientan con Roberto Leal durante tres entregas del programa estrella de Antena 3

Concursantes 'Pasapalabra'
Los concursantes de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
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Pasapalabra renueva este viernes su mesa de invitados con cuatro rostros muy conocidos de la música, la comedia y la interpretación. El concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3 despide la semana abriendo las puertas de su plató a un nuevo cuarteto de famosos que acude con el objetivo de prestar su rapidez mental, intuición y sentido del humor a los concursantes para sumar la mayor cantidad posible de segundos en los casilleros de los equipos naranja y azul.

Esta nueva tanda de celebridades no se limitará a la entrega de hoy: su participación se extenderá a lo largo de tres programas consecutivos, acompañando a la audiencia durante la tarde de este viernes y regresando la próxima semana, tanto el lunes 2 como el martes 3 de noviembre. Durante estas tres jornadas, tendrán que dar la talla en retos ya clásicos como La pista musical, la Sopa de letras o ¿Dónde están? antes del enfrentamiento definitivo en AlaZ.

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En esta ocasión, la selección destaca por su versatilidad frente a las cámaras, reuniendo a un nominado al Goya, una potente voz surgida de la cantera de talentos musicales, uno de los monologuistas más punzantes del panorama nacional y una presentadora con amplia trayectoria en formatos de entretenimiento.

Quién es Alberto Amarilla

Alberto Amarilla
Alberto Amarilla en 'Pasapalabra'. (EFE)

Con una carrera sólida y polifacética, Alberto Amarilla se convirtió en un rostro muy familiar para el gran público gracias a su paso por series de enorme repercusión como Mis adorables vecinos, 7 vidas, El comisario o Acusados. En el cine dio sus primeros pasos a lo grande debutando en la oscarizada Mar adentro, y poco después logró una nominación al premio Goya como mejor actor revelación por su papel en El camino de los ingleses, bajo la dirección de Antonio Banderas.

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En años posteriores ha encadenado títulos de comedia comercial como Fuga de cerebros y Embarazados, además de continuar muy presente en ficciones televisivas de éxito como Amar es para siempre, Velvet y El internado: Las Cumbres.

Quién es Lorena Gómez

Lorena Gómez en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Lorena Gómez en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

La cantante ilerdense saltó a la fama tras proclamarse vencedora en la edición de 2006 de Operación Triunfo, iniciando desde entonces una trayectoria artística multidisciplinar que abarca el pop, la televisión y los escenarios teatrales. Tras haber demostrado su enorme versatilidad como tercera finalista en el concurso de imitaciones Tu cara me suena (2016) y compartir escenario con figuras consagradas como Pastora Soler, Manuel Carrasco o India Martínez, la artista ha lanzado recientemente su EP Era, con el single La Teoría como carta de presentación. En paralelo a su faceta vocal, también ha desarrollado proyectos en la interpretación, destacando su trabajo en la obra teatral Rincones.

Quién es J. J. Vaquero

J.J. Vaquero, en la presentación de 'La Garita'. (RTVE)
J.J. Vaquero en 'Pasapalabra'. (RTVE)

El cómico vallisoletano es sinónimo de humor directo y descarado. Forjado en el circuito de monólogos, J. J. Vaquero se consolidó en la pequeña pantalla gracias a sus intervenciones en espacios emblemáticos como El club de la comedia y a su prolongada labor como colaborador y guionista en El Hormiguero. Su capacidad para la comedia rápida lo ha llevado a trabajar también en los equipos de guion de galas como los Premios Goya, a formar parte de espectáculos multitudinarios como Humor de Protección Oficial y a participar en formatos desenfadados basados en la improvisación como Me resbala.

Quién es Anna Simon

Anna Simón ha vuelto a 'Zapeando' (Atresmedia)
Anna Simón ha vuelto a 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Periodista de formación y comunicadora todoterreno, Anna Simon se consagró como uno de los rostros más magnéticos de la televisión de la última década gracias a su frescura y sentido del humor. Su salto a la popularidad masiva llegó como copresentadora y colaboradora en formatos juveniles de culto como Tonterías las justas y Otra movida, para más tarde convertirse en pieza clave durante años en la mesa de Zapeando.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

A su extenso currículo se suman participaciones destacadas en El Hormiguero, un meritorio paso como concursante en Tu cara me suena y la conducción de diversos proyectos en la televisión pública catalana TV3.

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