El rey Felipe VI retoma su agenda después de su operación de cataratas: cuatro días, cinco actos y 1.280 kilómetros en pleno postoperatorio

Felipe VI retoma su agenda después de su operación. (EFE/ Ballesteros).

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Ni una intervención en el ojo ni el cansancio acumulado tras las intensas jornadas de los Premios Princesa de Asturias han conseguido que don Felipe baje la marcha. El monarca se sometía el pasado sábado por la noche a una sencilla y rápida operación de cataratas en su ojo izquierdo en Oviedo y, lejos de tomarse unos días de tranquilidad en Zarzuela para recuperarse con calma, ha decidido pisar el acelerador. Apenas unas horas después de abandonar el centro médico, el rey ya estaba al pie del cañón, retomando sus compromisos con una energía envidiable y demostrando que su compromiso institucional no entiende de pausas.

Todo sucedió de forma muy discreta y con total normalidad. Nada más terminar la visita al Pueblo Ejemplar en Llanes, don Felipe se trasladó a la clínica para pasar por quirófano en un procedimiento que duró apenas media hora. Aunque se quedó a dormir allí para descansar mejor y evitar traslados a deshoras, el domingo por la mañana recibió el alta médica y puso rumbo de vuelta a Madrid. Lejos de despejar su calendario, por delante le esperaba una auténtica carrera de fondo: cuatro días vertiginosos en los que recorrerá nada menos que 1.280 kilómetros por distintos puntos de España para acudir a cinco citas oficiales.

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Quienes esperaban ver a un jefe de Estado guardando reposo en casa o parapetado tras unas oscuras gafas de sol se han llevado una grata sorpresa. Pese a que las indicaciones médicas posteriores a este tipo de intervenciones obligan a ponerse gotas durante unos días y evitar cualquier tipo de esfuerzo físico, don Felipe ha reaparecido en público con su habitual cercanía, la mirada despejada y un aspecto inmejorable. Toda una lección de disciplina que confirma que la recuperación marcha sobre ruedas y que las molestias del postoperatorio han quedado en una simple anécdota.

De Vitoria a las maniobras militares en Valencia

La actividad arrancó este mismo lunes por la tarde en Madrid con la apertura del curso de las Reales Academias. Fue una cita muy especial en la que, además de presidir el acto solemne, el Rey pudo charlar y reencontrarse con personas muy queridas que marcaron sus años de juventud. Pero el plato fuerte de la semana llegaba este martes, cuando tocaba volver a hacer las maletas a primera hora para poner rumbo al País Vasco y cumplir con una jornada repleta de contrastes.

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El rey Felipe VI tiene una agenda completa. (EFE/ Ballesteros)

La primera parada ha sido Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, donde ha entregado los Premios Nacionales de Investigación, el galardón científico más prestigioso de nuestro país. A su llegada, don Felipe ha sido recibido con el calor de los ciudadanos y con el tradicional aurresku, la emotiva danza ceremonial que se baila a modo de bienvenida y respeto a las autoridades. Tras entregar los reconocimientos, el monarca siguió muy atento y desde la butaca un coloquio entre varios de los investigadores premiados, para después desplazarse a Guipúzcoa por la tarde y conocer de primera mano las instalaciones y el centro directivo de la corporación Mondragón. Este miércoles, don Felipe viajará a tierras valencianas para presenciar en el campo de maniobras de Bétera el ejercicio táctico ‘Grifo 2026’ junto a los miembros del regimiento de defensa.

Felipe VI ha retomado su agenda. (EFE)

Nada más terminar la jornada militar, volará de nuevo a Madrid para disfrutar, esa misma tarde en el Auditorio Nacional de Música, del concierto conmemorativo por los 150 años del nacimiento de Pau Casals. Un ritmo trepidante que rematará el jueves y el viernes con varias audiencias y actos en la capital, cerrando una semana de carretera y avión como si no acabara de salir de quirófano.

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Las curiosidades de la clínica

Detrás del éxito de esta puesta a punto se encuentra el doctor Luis Fernández-Vega, el oftalmólogo encargado de cambiar el cristalino del monarca en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. El propio especialista se encargaba de quitar hierro al asunto en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, explicando con mucha cercanía que todo había salido a pedir de boca: “La operación se hizo el sábado por la tarde-noche porque acababa de terminar el acto del Pueblo Ejemplar. Como era tarde, se quedó a dormir aquí para no marcharse a un hotel, pero no hay nada que le impida hacer su vida normal”.

Con motivo del 58º cumpleaños del rey Felipe VI, salimos a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre su figura. Las respuestas son de lo más variadas, desde el apoyo a la institución hasta el rechazo y la petición de un referéndum.

El médico recomendó de manera distendida que don Felipe utilizara unas gafas de sol durante sus salidas, más como un escudo frente a la luz fuerte y un recordatorio para evitar movimientos bruscos que por una limitación real de su visión, la cual irá a mejor día tras día. Sin embargo, el rey ha preferido acudir a sus actos con los ojos descubiertos, reflejando la comodidad que siente con el resultado y lo bien que se encuentra. Por si fuera poco, el propio especialista fue presidente de la Fundación Princesa de Asturias hasta el año 2022, un vínculo institucional y de profunda confianza que une desde hace tiempo a su familia con la Casa Real.

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