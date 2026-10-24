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“Se corona” y “Príncipe Leo”: Messi, protagonista de las portadas tras recibir el Premio Princesa de Asturias

El ex capitán de la selección argentina fue distinguido en Oviedo por su impacto dentro y fuera del campo

Portadas Lionel Messi Premio Princesa de Asturias
Messi, protagonista de las portadas tras recibir el Premio Princesa de Asturias
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Lionel Messi ocupó un lugar central en las portadas de la prensa española después de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, una distinción que reunió en Oviedo al futbolista argentino con la familia real y otras personalidades reconocidas en la edición 2026. Los diarios deportivos hicieron de su presencia el principal asunto de sus primeras páginas, mientras que varios periódicos generalistas combinaron su imagen con los discursos pronunciados durante la ceremonia.

La repercusión gráfica del premio atravesó casi todas las tapas. En el caso de la prensa especializada, el reconocimiento al ex jugador del Barcelona fue el tema dominante, incluso en medios madrileños. Todos eligieron fotografías de Messi con el diploma entregado durante la gala y dedicaron sus titulares principales a la distinción.

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Mundo Deportivo presentó al argentino bajo el título “Príncipe Leo”. La portada mostró a Messi de traje, sonriente y con el pergamino en sus manos. El diario destacó que se convirtió en “el primer futbolista en recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a título individual”, una referencia que remarcó el carácter particular del reconocimiento dentro de la historia del galardón.

Además, el periódico catalán recuperó los fundamentos de la distinción, que aludieron a su “excepcionalidad deportiva, solidaridad, humildad y compromiso colectivo”. La elección de esos conceptos ubicó el premio más allá de sus títulos y estadísticas, con una mirada sobre su recorrido y el alcance de su figura fuera de las canchas.

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Marca llevó una imagen de Messi a casi toda la portada y tituló “Messi se corona”. La foto lo mostró con el diploma en la mano, en una composición que dejó al argentino como única figura principal de la tapa. El diario acompañó la imagen con una bajada en la que señaló que el jugador recibió el galardón “ante un auditorio entregado”.

La portada también reprodujo una frase atribuida a la princesa Leonor, quien se refirió a la carrera del futbolista: “Tiene sentido mirar hoy su trayectoria irrepetible”. La cita expresó el tono de homenaje que rodeó al reconocimiento para un jugador cuya historia deportiva mantiene una relación directa con España, debido a su extensa etapa en el Barcelona.

AS eligió otra fórmula para resumir el impacto de la ceremonia. “Se ganó el respeto de todos” fue el titular principal de su tapa, que mostró a Messi con el reconocimiento en las manos y a Felipe VI y Leonor a sus espaldas. La portada destacó que el futbolista recibió el Premio Princesa de Asturias y sumó una frase relacionada con su legado: “Convirtió lo extraordinario en rutina”.

Sport, por su parte, tituló con “Príncipe Messi”. En la portada aparece un Lionel Messi sonriendo y desde el ángulo que fue tomada la fotografía pareciera tener sobre su cabeza una corona. En su descripción, destacan que el deportista argentino estuvo “entre los más aclamados”. Además, remarcaron las felicitaciones que recibió por parte de Barcelona, su ex club, y las palabras que esbozó Joan Laporta, su actual presidente.

Los diarios generalistas otorgaron prioridad a los discursos de la familia real, aunque la imagen de Messi tuvo espacio destacado. El País publicó una foto del argentino sentado entre Leonor y Felipe VI, con la reina Letizia a la derecha. El diploma apareció sobre la mesa, delante del jugador.

El título principal del periódico fue “Los Premios Princesa de Asturias por la democracia y el ‘tiquitaca’”. En el texto que acompañó la imagen, El País incluyó a Messi entre los galardonados de una ceremonia donde también estuvieron la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el historiador Timothy Garton Ash. El concepto futbolístico incluido en el título conectó la gala con la presencia del argentino, aunque el foco de la apertura estuvo en los mensajes institucionales.

La Vanguardia siguió una línea parecida. Su portada presentó una fotografía de Messi junto a Leonor, Felipe VI y Letizia. La imagen estuvo acompañada por un epígrafe que señaló que la princesa repasó los méritos de los premiados y destacó la capacidad del ex Barcelona para convertir “lo extraordinario en rutina”.

La Razón eligió como imagen principal una escena entre Felipe VI, Leonor y Letizia, pero incluyó una fotografía de Messi entre el público y una frase que definió su presencia durante la entrega: “Leo Messi no habló, pero fue de los más seguidos”.

LIONEL MESSI, PROTAGONISTA DE LAS PORTADAS TRAS RECIBIR EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS:

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"Se ganó el respeto de todos": la portada de As, luego de que Messi reciba el Premio Princesa de Asturias
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