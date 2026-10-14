Un exjugador del FC Barcelona alerta sobre lo que le puede faltar para ganar la Champions: “Vas a tener jugar contra Kvaratskhelia, Harry Kane...”

Un exjugador del FC Barcelona alerta sobre lo que le puede faltar para ganar la Champions. (REUTERS/Murad Sezer)

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Salen, golean y se marchan. Esa ha sido la dinámica del FC Barcelona de Hansi Flick desde que arrancó la temporada: 10 partidos oficiales, 10 victorias. En Estambul, el 1-4 al Galatasaray confirmó que la fórmula también funciona en la Champions League.

Pero la noche no fue un paseo. El Rams Park rugió, Çakir se hizo grande bajo los palos y, cuando más apretaban los azulgrana, llegó el golpe: Leao montó el contragolpe, el pase fue al punto de penalti, donde esperaba Osimhen, y quien batió a Joan García fue Batrakov. Pasábamos la media hora de juego.

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El Galatasaray se lanzó a por más y llegó a marcar el segundo, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Aquel tanto no subió al marcador, y el Barça reaccionó: Cancelo igualó en el minuto 43. Tras el descanso, el partido cambió de dueño. Lamine Yamal asistió a Fermín y a Gordon, y Adeyemi, que había entrado en la segunda mitad, firmó el cuarto.

FC Barcelona remonta al Galatasaray. (Europa Press)

“Hay ciertas cosas que tenemos que vigilar”

Quien no se dejó llevar por la euforia fue Rodri. En El Larguero, de la Cadena SER, contó el mensaje que intentaba trasladar a sus compañeros durante esos minutos de desorden: “Les intentaba decir que atacaran más despacio porque, si pierdes balones, luego te transicionan rápido”.

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Y fue más allá: “Cuando vamos a Europa, hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. La primera que han tenido ha ido para dentro. Debemos mejorar. Ya que nos han podido marcar el segundo”. Su receta: “Quizás esos minutos un poco alocados que hemos vivido cuando concedimos ese gol… debemos estar más tranquilos". Y una advertencia de cara al futuro: “No siempre será así, especialmente en la Champions. Habrá partidos complicados y tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles”.

Rodri. (REUTERS/Dilara Senkaya)

La duda del ex del FC Barcelona

Si Rodri pide más calma en el ataque, Abelardo señala un hueco en la zaga. El exdefensa del Barça (1994-2002) y 54 veces internacional analizó el partido en Radioestadio Noche, de Onda Cero, y fue claro: “Ojalá me equivoque, pero para ganar la Champions creo que al FC Barcelona le falta algo atrás, un central de garantías”.

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Su razonamiento tiene nombres propios. “Al final vas a tener que ganar duelos en defensa con Kvaratskhelia, Harry Kane... Yo creo que el Barça, atrás, le falta todavía, para mí, jugadores de primer nivel para poder aspirar a ganar la Champions, que la puede ganar, pero yo creo que todavía le falta”, subrayó. Sobre el partido, recordó que los turcos se fueron del campo sin un 2-0 “por centímetros”.

Harry Kane. (Reuters)

Y mucho que celebrar arriba

Abelardo no escatimó elogios al ataque, y a Lamine Yamal en particular. Habló de “un segundo tiempo para enmarcar” y destacó la rabona con la que el extremo se hizo un autopase en el gol de Gordon, con una calidad que, según él, recordaba a Messi. “Si Lamine Yamal juega a ese nivel el Barça es imparable. Lo veo increíblemente bien, es el mejor equipo de Europa”, dijo.

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Rodri también tuvo palabras para la delantera: “Lamine fue espectacular. Anthony también. Nos dan ese extra que necesitan los equipos para marcar la diferencia”. Y bromeó con un regate: “Le decíamos que se la llevó un poco de churro. Al final, esas cosas hay que buscarlas”. Lamine, eso sí, se marchó sin el gol que buscaba: lo intentó tres veces por la escuadra y el balón no entró.