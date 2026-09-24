Borja Iglesias: "Por desgracia, el desahucio de Maricarmen no es un caso puntual"

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Vigo, 24 sep (EFE).- El futbolista del Celta Borja Iglesias, campeón del mundo con la selección española, lamentó este jueves que “por desgracia” el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue obligada a dejar la vivienda donde residió los últimos 70 años en Madrid, no es “un caso puntual” en España.

“Por desgracia, el desahucio de Maricarmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna”, denunció el campeón del mundo con la selección nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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En una carta publicada en sus redes sociales, el atacante celeste señala que las personas mayores “merecen respeto y amor” y los jóvenes “oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país”.

“Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos. España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora y tenemos que pelear por ello”, subrayó.

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Borja Iglesias no esconde que él es una persona “superafortunada” por su profesión y su situación económica, pero eso no le impide saber que la problemática de la vivienda afecta a toda la sociedad.

“La gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado. Luchemos juntos porque esto es cosa de todos”, concluyó. EFE

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