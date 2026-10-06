Shakira inicia una nueva batalla legal con Piqué por sus hijos: “No pretende reducir el tiempo que comparten con su padre”

Shakira y Gerard Piqué, en imagen de archivo (Europa Press)

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Shakira y Piqué han acudido este martes, 6 de octubre, a la Ciutat de la Justícia de Barcelona para revisar el régimen de visitas de Milan y Sasha. La cantante solicita que los desplazamientos entre Miami y Barcelona se distribuyan de otra forma para que sus hijos no asuman en solitario los viajes necesarios para convivir con su padre.

La petición de Shakira plantea que Gerard Piqué viaje a Miami durante los periodos vacacionales de pocos días, en lugar de que Milan y Sasha vuelen a Barcelona. Los menores, de 13 años y 11 años, residen habitualmente en Estados Unidos y algunos de sus encuentros con su padre requieren cruzar el Atlántico.

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El equipo legal de la artista ha precisado que la propuesta no persigue reducir el tiempo que sus hijos pasan con Piqué: “La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”, han señalado sus abogados en un comunicado. El texto se centra en repartir “el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona” para que “no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, sostiene la representación de Shakira.

Cobertura especial con el testimonio de los fanáticos durante la residencia de Shakira en Madrid. Los asistentes repasan el legado de la colombiana, su vigencia en la cultura latina y las canciones que marcaron su infancia y juventud.

La propuesta de Shakira a Piqué

La cantante propone que, cuando las vacaciones tengan una duración limitada, sea el padre quien se desplace a Miami. El objetivo es evitar a Milan y Sasha viajes transatlánticos para estancias breves y el desajuste horario asociado a esos trayectos. La defensa de Shakira también vincula el cambio a la continuidad de la vida cotidiana de los menores en Estados Unidos. Considera que la nueva distribución les permitiría mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar.

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Según su representación, preservar esa estabilidad resulta necesario para proteger su “bienestar emocional, físico y académico”. La revisión se aborda mientras la artista se encuentra en España por su residencia de conciertos en Madrid, ampliada con una última actuación el 12 de octubre ante la demanda. La comparecencia se celebra ante el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, especializado en Familia. Shakira y Piqué han acudido personalmente al procedimiento, después de que las negociaciones previas para alcanzar un acuerdo no prosperasen.

Gerard Piqué junto a sus hijos (Europa Press)

La batalla legal de Shakira y Gerard Piqué

La disputa se produce casi cuatro años después del proceso de negociación que siguió a la separación de la expareja. En noviembre de 2022, Shakira y Gerard Piqué alcanzaron un acuerdo que permitió a la cantante instalarse en Miami con sus hijos y fijó las condiciones para que el exfutbolista mantuviera una relación frecuente con ellos pese a la distancia.

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Ambos señalaron entonces, en un comunicado conjunto, que Milan y Sasha eran su prioridad: “Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección”, afirmaron, al tiempo que pidieron que los niños pudieran continuar sus vidas “en un entorno seguro y tranquilo”.

Shakira y Gerard Piqué en una imagen de archivo (Europa Press)

El desgaste de la relación entre Shakira y Piqué también se reflejó en el terreno artístico. En enero de 2023, Shakira lanzó junto al productor argentino Bizarrap la sesión BZRP Music Sessions #53, un tema que batió récords de reproducciones en su primer día y que se interpretó de forma generalizada como una respuesta a su ruptura con Piqué.

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Desde entonces, y pese a que ambos evitaron confrontaciones públicas directas, la relación entre los dos continuó marcada por tensiones puntuales en torno a la logística de la crianza compartida entre Barcelona y Miami, que ahora derivan en la revisión judicial del régimen de visitas. Actualmente, Shakira se ha reconciliado con España a través de su residencia de conciertos en Madrid, que no solo ha sido todo un éxito, sino que ha acabado por anunciar una última fecha.