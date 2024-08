Carlos Alcaraz confiesa qué le dijo Djokovic al terminar la final y explica el motivo de sus lágrimas

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Edgar Su)

No pudo ser. Carlitos lo intentó, pero al otro lado de la pista había un titánico Novak Djokovic dispuesto a hacer historia y llevarse su primera medalla de oro. Tras el encuentro, ya en rueda de prensa, Alcaraz aseguró: “Estoy muy satisfecho de mi juego, mostré mi mejor tenis y él también. Estoy decepcionado por la derrota pero debo darle perspectiva porque creo que completé un gran torneo y una gran final y debo sentirme orgulloso de mi nivel. Delante tuve a un campeón impresionante, con muchísimo nivel y hay que darle crédito por su victoria”.

A pesar de no alzarse con el título, el murciano considera que no tiene nada que reprocharse. “Lo di todo en la pista y debo aprender de esto, especialmente de no haber dado el paso necesario en los momentos importantes, y regresar más fuerte”. Alcaraz dedicó su medalla de plata a su país y a sus seguidores: “Esta plata es para mi país, para España, para todos aquellos que me han apoyado desde París o desde casa, para mi familia, mi equipo y para mí mismo también. Tener una medalla olímpica era un objetivo este año”.

Además, Alcaraz reflexionó sobre la particularidad de competir en el torneo olímpico: “Se siente un poco distinto competir en unos Juegos Olímpicos. Compites por una medalla, por tu país, no es lo mismo que un Grand Slam. Hoy sentí más la presión quizá en los momentos decisivos. Además, disputas cuatro Grand Slams cada año y en cambio unos Juegos llegan una vez cada cuatro años. Sí, es diferente”. El español también destacó las experiencias inolvidables que vivió durante las dos semanas olímpicas: “Recordaré esta experiencia toda mi vida. Jugar con Rafa el doble, mi primera medalla olímpica… han sido dos semanas muy especiales”.

En cuanto a la motivación de Djokovic, Alcaraz indicó que era conocida: “He escuchado muchas veces que Novak quería este oro, lo sabemos todos. Jugó un tenis increíble, especialmente en los tie breaks, es evidente que iba a darlo todo, pero yo también lo quería”.

Las lágrimas de un campeón

A pesar de que el tenistas español se muestra contento con la plata, tras el partido no pudo evitar las lágrimas: “De algún modo he decepcionado a mucha gente, por eso me mostré emocionado. Yo también trabajé por ganar el oro, quería el oro y no pude conseguirlo, y eso me entristece, claro. Pero también fue la emoción del momento al terminar, ahora creo que puedo sentirme orgulloso de cómo he representado a mi país. Yo quería más, perder nunca es agradable. Pero me voy con la cabeza alta, he luchado al límite y he dado todo lo que tenía”.

Finalmente, Alcaraz compartió las palabras de aliento que recibió del campeón Djokovic al finalizar el partido: “Djokovic me ha dicho que ganaré el oro algún día, que mi momento llegará”. Lo cierto es que estos han sido los primeros Juegos Olímpicos del de Murcia, que llegaba como el novato de la competición y se marcha como todo un campeón olímpico, subido en el podio y con la medalla de plata colgada al cuello para sumar una presea más para la delegación española.

