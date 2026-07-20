España

Un reencuentro histórico en Zarzuela: la Selección se reúne con la familia real tras conquistar el Mundial ante Argentina

Apenas unas horas después de la victoria, los jugadores y el cuerpo técnico de La Roja han acudido al Palacio de la Zarzuela para compartir el triunfo con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía

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Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González

La Selección Española ha regresado a España tras conquistar la Copa del Mundo en un polémico y disputado partido frente a Argentina. La victoria, sellada en la prórroga con el gol de Ferran Torres, ha desencadenado una jornada histórica que incluye recepción con la Casa Real, visita a La Moncloa y una gran rúa por Madrid. El primer acto oficial, sin embargo, es el más simbólico: el reencuentro entre los campeones del mundo y la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela.

Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, vivieron el partido desde dos palcos separados en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Aunque no compartieron ubicación, sí compartieron emoción: los cuatro siguieron el encuentro con intensidad, conscientes de que España estaba a punto de escribir una nueva página en su historia deportiva.

La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)
La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)

Tras el pitido final, los reyes bajaron al terreno de juego. El primero en hacerlo fue Felipe VI, que participó en la ceremonia de entrega de medallas junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Después, el monarca se abrazó con emoción a los jugadores, felicitándolos uno a uno en un gesto que ya forma parte de las imágenes icónicas del Mundial.

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La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)
La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)

Este lunes ha tenido lugar el reencuentro en Zarzuela y ha sido igual de emocionante, aunque más institucional. Si bien estaba previsto que la Selección llegase al palacio alrededor de las 17:30 horas, finalmente el autobús llegaba apenas doce minutos antes de las seis de la tarde.

Con Pedri y Luis de la Fuente a la cabeza, el grupo se dirigió hacia el palacio, haciendo una suerte de desfile en el que trabajadores de Zarzuela y diferentes miembros de las fuerzas de seguridad del Estado les aplaudían y vitoreaban.

La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)
La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)

Pese a ello no ha habido problemas y los deportistas han sido recibidos por los reyes en el Salón de Audiencias. Lo más emocionante es que el acto ha sido retransmitido en directo por RTVE y los espectadores han sido testigos directos del emocionante encuentro.

Si bien no se han repetido los grandes abrazos del domingo por la noche, pues el ambiente era otro, el rey Felipe sí que se ha mostrado cariñoso con todos los jugadores y el equipo técnico. La imagen de la jornada ha sido su abrazo a Lamine Yamal, con quien ha compartido algunas palabras, al igual que con Borja Iglesias.

La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)
La familia real recibe a los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras su victoria en el Mundial. (RTVE)

En cuanto a la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han saludado con una gran sonrisa a todos, mirándoles a los ojos y felicitándoles con un “enhorabuena”.

A continuación ha tenido lugar la foto de familia en los escalones del palacio, donde la Selección al completo y la familia real han posado. No han sido unas fotografías silenciosas, ni mucho menos, pues mientras saltaban los flashes se escuchaban vítores: “¡campeones, campeones!“ y ”¡viva España!“, gritaban los ahí presentes.

Unos looks muy cuidados para hacer homenaje a los campeones

Los jugadores han llegado con una indumentaria muy elegante: traje azul oscuro de Loewe y polo en azul claro. La Copa del Mundo viajó con ellos y Pedri la mostró orgulloso a los reyes y sus hijas, posando finalmente todos juntos en una fotografía que ya es parte de la historia.

En cuanto al vestuario, la reina Letizia ha llevado un vestido rojo, como no podía ser de otra manera, de manga corta, largo midi y falda con vuelo. Lo ha conjugado con unas cuñas de esparto en color crudo.

Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
La princesa de Leonor y la infanta Sofía en la recepción Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
La princesa de Leonor y la infanta Sofía en la recepción Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González

La gran sorpresa la han dado la princesa y la infanta, que han vuelto a combinar sus looks. En esta ocasión han llevado la camiseta blanca de la segunda equipación que han combinado con unos pantalones vaqueros en blanco.

Una celebración para todo el país

La visita a Zarzuela ha sido breve, pero significativa: es el reconocimiento institucional más alto que puede recibir el equipo antes de continuar con la agenda oficial.

Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González

Para Felipe VI, la reina Letizia, la princesa y la infanta también ha sido especial y es que han sido los cuatro primeros españoles en recibir la nueva camiseta de la Selección Española, la que ya tiene bordadas las dos estrellas en la pechera. En la espalda se podía leer “Campeones” y el número 26, por el año en el que ha tenido lugar la victoria.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González

Tras abandonar el palacio, La Roja se dirige a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y posteriormente iniciarán la gran rúa por Madrid, que culminará en Cibeles con la presentación de los campeones y la exhibición de la Copa del Mundo ante miles de aficionados.

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