Mikel Oyarzabal, de suplente a héroe de España

Mikel Oyarzabal celebrado su gol en la final de la Eurocopa ante Inglaterra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La final de la Eurocopa tiene un héroe con nombre y apellidos: Mikel Oyarzabal. El delantero ha tenido una actuación plana a lo largo de la competición, con un perfil bajo, sin grandes reseñas, pero ha aparecido cuando más le necesitaba su equipo, en la final del torneo europeo. El partido de España e Inglaterra ha sido sufrido para ambos equipos. La Roja comenzaba por delante en el marcador nada más arrancar la segunda parte con un tanto de Nico Williams, pero Palmer volvía a poner el partido en tablas en el 73. Sin embargo, Oyarzabal se ha puesto la capa de héroe para registrar el gol de la victoria y certificar la conquista de España de su cuarta Eurocopa.

El delantero comenzaba el encuentro en el banquillo, como todos los partidos del torneo europeo. Los minutos ha ido transcurriendo sin que el marcador se moviera para ninguno de los bandos, ni el inglés ni el español, mientras Oyarzabal miraba como el tiempo pasaba sin que él pudiera hacer nada. El tanto de Nico Williams ilusionaba a los suyos y acercaba a España a la victoria. Pero Palmen ha frenado esa esperanza y ha puesto el partido en tablas.

El partido entraba en los últimos 10 minutos jugo más el tiempo extra y ahí justo en ese momento, ha aparecido ese al que nadie esperaba, ese que llega sin ser llamado, pero todos agradecen su presencia: Mikel Oyarzabal. El delantero de La Roja recibía un balón en mitad del campo rival, de espaldas, que ha cedido a Cucurella y este de primera se lo volvía a dar al delantero, ya en el área que mandaba el balón al fondo de la red de la portería de Pickford, que trataba de frenar el disparo sin éxito.

Oyazarbal certificaba el gol de la victoria y escribía el nombre de España y el suyo en la historia de la Eurocopa. El delantero se consagraba así como el hombre del partido, ese que había dado la victoria a la selección española y la había llevado a la gloria. Ese que había permitido que La Roja levantara la copa al cielo de Alemania. Mikel Oyarzabal había llevado a los suyos a la victoria gracias a un gol que quedará grabado en la memoria de todos los españoles, un gol que ya nadie olvidará y que seguirá dando que hablar a lo largo de la historia. El vasco ha hecho posible la victoria de España, pero hace tan solo dos años una lesión impidió que vistiera los colores de La Roja en el Mundial de Qatar.

Los jugadores de la selección española tras ganar la fina de la Eurocopa (REUTERS/Lee Smith)

La ausencia en el Mundial de Qatar

Una grave lesión en la rodilla fue la culpable de que Oyarzabal no pudiera acudir junto a sus compañero al Mundial de Qatar. Luis Enrique se quedaba sin esa pieza clave en la estrategia que había preparado para afrontar la competición. Fue hace ocho años cuando debutó por primera vez con la selección española, pero fue Luis Enrique quien le dio un papel más protagonista en el equipo y puso en valor al delantero.

Una medida que quiso continuar Luis de la Fuente y otorgarle el puesto que se merecía. La convocatoria para la Eurocopa fue el primer paso, tras ello no ha contado con todos los minutos que le gustaría, porque la titularidad ya estaba agenciada a Álvaro Morata, pero sí ha podido disfrutar en el césped de una oportunidad en casi todos los encuentros. Sin embargo, no ha sido hasta la final, cuando Mikel ha demostrado su valía, ha demostrado ser un jugador que no se viene abajo cuando su equipo le necesita y que la presión no puede con él. Mikel Oyarzabal ha demostrado ser el héroe de la final ante Inglaterra.