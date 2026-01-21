Davidovich se encara con un aficionado que le hizo una "peineta" desde la grada

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich Fokina, 14 del ránking ATP, protagonizó este miércoles un momento de tensión durante su partido del Abierto de Australia al encararse con un aficionado desde la pista, molesto por una presunta peineta realizado desde la grada.

El incidente se produjo durante el encuentro entre Davidovich y el estadounidense Reilly Opelka, número 63 del mundo, cuando el jugador malagueño interrumpió brevemente el juego para dirigirse hacia un grupo de espectadores y pedir explicaciones, visiblemente alterado.

Davidovich trasladó su queja al juez de silla, al que indicó que uno de los aficionados le había hecho "la peineta".

Tras la protesta del tenista, el árbitro se acercó a la zona señalada para advertir a los espectadores y calmar la situación, que no fue a mayores. El encuentro pudo reanudarse con normalidad tras unos instantes de conversación.

No es la primera vez que el comportamiento del público genera controversia en el torneo australiano, donde la cercanía de las gradas y el ambiente distendido suelen dar lugar a episodios de fricción entre jugadores y aficionados.

emg.apa.fc

(foto)