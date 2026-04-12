El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

La nueva entrenadora del FC Union Berlin, Marie-Louise Eta (REUTERS/Miguel Vidal)

Marie-Louise Eta ha hecho historia en el fútbol europeo al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas del mundo: la Bundesliga. La entrenadora alemana, de 34 años, asume de forma interina la dirección técnica del Union Berlín hasta el final de la temporada actual, con el objetivo de pelear por la permanencia en primera. Este movimiento representa un punto de inflexión tanto para el campeonato alemán como para el fútbol profesional en general.

Eta, hasta ahora responsable del equipo sub-19 del Union Berlín, ya había trabajado junto a la plantilla principal como asistente. Además, el club había anunciado que a partir del verano sería la encargada de dirigir el equipo femenino. Su nombramiento se produce tras la destitución de Steffen Baumgart y de sus asistentes, Danilo de Souza y Kevin McKenna, luego de la derrota ante el colista Heidenheim por 3-1. Esta caída se suma a una preocupante racha de resultados negativos: una sola victoria en los últimos seis partidos y únicamente dos triunfos ligueros en los catorce encuentros disputados en 2026.

En un comunicado oficial difundido por el club, Marie-Louise Eta expresó: “Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos”. Sus declaraciones reflejan el compromiso con el grupo y la confianza en la capacidad de reacción para revertir la situación.

La nueva entrenadora del FC Union Berlin, Marie-Louise Eta (REUTERS/Annegret Hilse)

Union Berlín se ubica actualmente en la undécima posición de la Bundesliga, una liga compuesta por 18 equipos, y que cuenta actualmente con 32 puntos, lo que le otorga una ventaja de siete sobre respecto a la zona de descenso cuando restan cinco jornadas aún por disputarse. El director general del fútbol profesional masculino del club, Horst Heldt, justificó la decisión de relevar al anterior cuerpo técnico: “Hasta ahora hemos jugado una segunda ronda absolutamente decepcionante y no nos dejamos deslumbrar por la posición en la tabla: nuestra situación sigue siendo amenazante y necesitamos puntos urgentemente para asegurar la permanencia en la Liga. Por lo tanto, hemos decidido reiniciar ahora”, detalló en la nota oficial.

La trayectoria de Marie-Louise Eta

No es la primera vez que Marie-Louise Eta ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol alemán. Entre noviembre de 2023 y el final de esa temporada, se convirtió en la primera entrenadora asistente en la Bundesliga, formando parte del cuerpo técnico dirigido por Nenad Bjelica. A finales de enero de 2024, Eta dirigió su primer encuentro oficial como responsable principal tras la sanción de tres partidos impuesta a Bjelica por un altercado con Leroy Sané. En aquel compromiso, Union Berlín venció 1-0 al SV Darmstadt bajo su dirección.

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Antes de iniciar su etapa como entrenadora, Eta tuvo una carrera como futbolista profesional en el puesto de centrocampista, jugando en equipos como el Werder Bremen, Hamburgo, BV Cloppenburg y Turbine Potsdam, club con el que conquistó la Champions en el año 2010. También fue convocada para la selección juvenil alemana, aunque no llegó a debutar con la absoluta. Tras retirarse a los 26 años, comenzó su andadura en los banquillos en la cantera del Werder Bremen y pasó por diferentes equipos juveniles de Alemania antes de aterrizar en el Union Berlín, donde asumió el mando del equipo sub-19 en el año 2025.

El debut de Marie-Louise Eta como entrenadora interina del primer equipo tendrá lugar el 18 de abril ante el Wolfsburgo. Más allá del desafío inmediato de mantener la categoría, su nombramiento adquiere una dimensión histórica al romper una barrera de género en el fútbol de élite, una realidad que hasta ahora se mantenía inalterable en las grandes ligas masculinas de Europa.