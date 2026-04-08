A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, una eliminatoria que promete máxima exigencia y que se jugará en el Spotify Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick aspira a dejar la serie encaminada en casa, aprovechando el apoyo y la fuerza de su afición, que transforma el estadio en un escenario complicado para los rivales. Por su parte, los rojiblancos buscarán un resultado amable que les permita cerrar la clasificación en casa, si no lo consiguen en Barcelona.

El club azulgrana logró su pase a esta ronda tras eliminar al Newcastle en octavos. En el partido disputado en el Camp Nou, el equipo fue ampliamente superior, firmando una goleada de 7-2 que le permitió afrontar la vuelta con una ventaja muy cómoda. Ese encuentro fue el reflejo de la capacidad ofensiva que ha mostrado el equipo bajo la dirección de Flick. En la vuelta, en territorio inglés, el FC Barcelona supo resistir y consiguió un empate 1-1 en Saint James Park. Ese resultado se consiguió tras un penalti cometido sobre Dani Olmo en los últimos instantes del partido, que fue transformado por Lamine Yamal. Ese gol resultó fundamental para sellar el pase a los cuartos de final.

De cara a la cita europea, el conjunto azulgrana no podrá contar con Raphinha, mientras que Araújo y Bernal son duda, ya que su disponibilidad dependerá de su evolución física. Por el contrario, Balde y Koundé sí estarán disponibles tras superar sus respectivas lesiones, lo que refuerza la defensa del equipo. En ataque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Pedri se presentan como las principales amenazas para la defensa rojiblanca.

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (EFE/ Mariscal)

El Atlético de Madrid será el siguiente rival del FC Barcelona en la máxima competición europea. El equipo dirigido por Diego Simeone viene de eliminar al Tottenham en octavos, lo que refuerza su confianza para esta fase. Además, el equipo rojiblanco ya ha demostrado su capacidad para competir contra los azulgranas, a quienes eliminó en las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto colchonero sabe que el objetivo será salir del Spotify Camp Nou con opciones de definir la eliminatoria en su estadio.

El Atlético de Madrid afronta el encuentro con la baja confirmada de Pablo Barrios, considerado su mejor centrocampista en la actualidad. Además, Cardoso y Marc Pubill llegan muy justos físicamente y su participación dependerá de su evolución en las horas previas al partido. En cambio, Mendoza deberían estar disponibles para Diego Simeone.

Fue después de anotarle dos goles al Tottenham en el triunfo del Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido

El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará este miércoles 8 de abril a las 21 horas. La transmisión estará a cargo de los canales M+ Liga de Campeones HDR, M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar, disponibles en la plataforma Movistar Plus+.

El duelo, que se presenta como una final anticipada, ya ha tenido sus réplicas en otras competiciones como la Copa del Rey, donde los rojiblancos consiguieron llevarse la eliminatoria. Ahora, el club azulgrana busca una sólida y amplia victoria que le permita dejar encaminada la ronda, para afrontar el duelo en el Metropolitano con cierta ventaja.