Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

El portero de la Selección Española, Joan García (Europa Press)

La sorpresa que ha supuesto la convocatoria de cuatro guardametas para la selección española de fútbol ha quedado reflejada en la primera entrevista ofrecida por Joan García tras conocerse la lista de Luis de la Fuente. El portero del FC Barcelona ha asegurado en el programa El Larguero de la Cadena SER que la competencia bajo los palos es máxima, pero que la convivencia y el objetivo común priman sobre cualquier rivalidad individual.

El seleccionador Luis de la Fuente ha llamado a Joan García junto a Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, una decisión poco habitual en listas recientes de la selección española. El portero azulgrana ha explicado que recibió la noticia de su convocatoria mientras se encontraba en el gimnasio, tras superar una lesión que le impidió debutar en la lista anterior.

La selección española mantiene dos compromisos de preparación antes del Mundial de 2026 después de la cancelación de la Finalissima. El primer enfrentamiento será ante Serbia en el estadio de La Cerámica y el segundo frente a Egipto, que se disputará en el estadio del RCD Espanyol.

Debate en la portería

La presencia simultánea de Joan García, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro supone una anomalía en la política de convocatorias de la selección española, donde lo habitual es que el técnico opte por citar a tres arqueros. El propio Joan García ha reconocido que “es la primera vez” que se encuentra en una situación así. Según sus declaraciones, considera que la decisión busca dotar al seleccionador de “más argumentos para tomar su decisión, porque la convivencia y el hacer grupo es muy importante en un mundial donde se permanece concentrado muchos días”.

Unai Simón y David Raya celebrando la Nations League (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El cancerbero azulgrana ha subrayado que su presencia en la selección responde al trabajo y la constancia: “Lo importante es trabajar, intentar mejorar siempre y, si después surge la oportunidad de ir con la selección, imagínate… Muy contento y con mucha ilusión”, ha detallado en el programa. Ha recordado también su trayectoria desde la sub-16 y que la presencia de compañeros del FC Barcelona le facilita la adaptación al grupo.

Preguntado sobre el debate generado por su convocatoria, Joan García ha considerado que esa discusión pertenece al ámbito mediático y a la afición: “Nosotros nos centramos en fútbol y en dar lo mejor de nosotros. El que decide es el seleccionador. Estamos cuatro y hay mucho nivel en la portería de España. Estamos bien cubiertos, yo creo”, ha manifestado.

El propio Luis de la Fuente ha acogido con agrado su llegada, según cuenta el guardameta, quien destaca el ambiente favorable entre los cuatro porteros convocados: “Me ha dado la bienvenida y me ha dicho que está contento de verme otra vez. Que disfrute mucho de estos días. Los porteros me han recibido muy bien porque, aunque no haya compartido vestuario con ellos, te enfrentas a ellos y hablas también. Son unas personas increíbles”.

Joan García en 'El Larguero' (@ellarguero)

Joan García se define como un portero “valiente” y destaca el valor de la convivencia como parte esencial de un grupo que aspira a competir en el máximo nivel internacional. El guardameta ha explicado que intentará “ponérselo difícil al seleccionador, entrenaré lo mejor posible, tendré una buena convivencia y que tenga dolor de cabeza el seleccionador”. Cuestionado sobre la supuesta lucha directa con Unai Simón, ha zanjado el asunto afirmando: “No, para nada. Somos cuatro porterazos y cada uno intentará dar lo mejor de sí mismo. No hay nada así”.

Pasado perico e interés del Real Madrid

Su salida del Espanyol el pasado verano fue uno de los movimientos más sonados del mercado futbolístico en contexto español, pues el meta era uno de los más codiciados tras sus grandes actuaciones y se hablaba de la posibilidad de salir a otras ligas como la inglesa. Sin embargo acabó recalando en el eterno rival del conjunto perico, el FC Barcelona, una decisión que generó bastante polémica .

Respecto a su pasado en el Espanyol, Joan García ha indicado que la decisión de salir fue “muy meditada” y tomada pensando en su futuro y en la familia. Además, existe la posibilidad de que pueda debutar como internacional absoluto en la que fuera su casa durante varios años, el RCDE Stadium.

El entrenador de la Argentina palpitó la Finalíssima con España

También ha negado que existiera interés por parte del Real Madrid, algo que suele surgir en cada mercado en el que hay un jugador destacado que está a la venta o en disposición de cambiar de club. “No, nunca. Tenía claro que mi destino era el Barça. En verano pasan esas cosas, pero de ahí a ser verdad...”, ha concluido el portero.

Finalmente, sobre el tramo final de temporada y el Clásico ante el Real Madrid, el portero ha señalado que “son tres puntos ese partido; nosotros tenemos claro que depende de nosotros el ganar en LaLiga y eso en el fútbol es lo más importante”. Preguntado por Lamine Yamal, ha expresado sorpresa por su rendimiento a tan corta edad y ha recalcado la importancia de apoyar a los más jóvenes del equipo.