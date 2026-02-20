Entre la rehabilitación y el futuro de su hijo en el golf: la vida de Tiger Woods lejos de la élite del circuito

El legendario Tiger Woods afronta una etapa crucial en su carrera deportiva y personal

El legendario golfista Tiger Woods atraviesa una etapa crucial en su carrera tras cumplir 50 años. Los desafíos físicos derivados de múltiples cirugías y lesiones recientes ponen a prueba su permanencia en el profesionalismo, mientras sigue de cerca el crecimiento de su hijo Charlie en el golf universitario.

Con 82 títulos en el PGA Tour a su nombre, Woods no ha cerrado la puerta a regresar a los grandes torneos, aunque el desgaste físico condiciona sus aspiraciones y su día a día en el deporte de alto nivel.

Durante la última década, el estado físico de Woods se ha convertido en un tema central dentro y fuera del circuito. Su historial médico suma siete operaciones de espalda, la última realizada en 2023, así como un reemplazo de disco y secuelas de lesiones previas, como problemas en el tendón de Aquiles.

El propio golfista admitió ante medios estadounidenses, citados por Hello Magazine, lo complejo de su situación: “He tenido una espalda fusionada y ahora un reemplazo de disco, así que es complicado”.

Las secuelas físicas y las cirugías marcan el presente del golfista Tiger Woods

El paso del tiempo también ha comenzado a pesar en sus expectativas: “Ahora he entrado en una nueva década, así que ese número empieza a notarse y nos hace pensar en la posibilidad de jugar con carrito”, aunque aclaró que solo contemplaría esa opción en el circuito de veteranos y no en el PGA Tour.

Su última aparición en un torneo profesional fue en The Open Championship, disputado en el Royal Troon en julio de 2024. Allí, Woods dejó abierta la posibilidad de un regreso: “Sigo intentando, pongámoslo así”, expresó sobre su proceso de recuperación, que prevé largo y arduo.

Para sus seguidores y el mundo del golf, su objetivo es claro: prepararse para estar en el Masters 2026, mientras trabaja día a día para mejorar su fuerza y resistencia. “Cada día intento mejorar fuerza y resistencia para volver al máximo nivel”, compartió, según el medio citado.

La vida de Woods no se resume únicamente en sus logros deportivos. Nacido en Cypress, California, en 1975, se convirtió en una figura mediática desde su juventud, cuando asombró por su talento precoz. Ganó su primer gran torneo a los 21 años al conquistar el Masters de Augusta en 1997, estableciendo la mayor diferencia de golpes registrada hasta entonces.

Charlie Woods inicia su propio camino en el golf universitario estadounidense

Con esa victoria, Woods revolucionó la imagen del golf, impulsando la popularidad del deporte a escala global y consolidando un dominio sin precedentes durante los años 2000, lo que le permitió sumar 15 títulos de Grand Slam y ser considerado una de las figuras deportivas más influyentes del siglo XXI.

Su trayectoria, sin embargo, incluye desafíos más allá de los campos de golf. Woods enfrentó lesiones severas, episodios personales complejos y un accidente automovilístico en 2021 que casi le cuesta la pierna derecha.

Pese a estos obstáculos, logró un histórico regreso y ganó el Masters de Augusta en 2019, hazaña destacada por la prensa mundial como uno de los retornos más impactantes del deporte.

Mientras Tiger lidia con las secuelas físicas de una carrera exigente, la atención familiar se concentra en el futuro de Charlie Woods. Con 17 años, Charlie debutó junto a su padre en el Campeonato PNC de 2020 y anunció su incorporación en 2027 al equipo de la Universidad Estatal de Florida, donde será parte de los Seminoles.

Tiger Woods mantiene como objetivo regresar al Masters 2026

Este paso implica también su representación por la agencia Players Group Management, una decisión que marca distancia respecto a la histórica gestión de Mark Steinberg, agente habitual de Tiger. Además, Charlie optó por un rumbo diferente al de su hermana Sam, quien estudió en Stanford, lo que resalta la autonomía de la nueva generación de Woods.

La familia celebró el anuncio en redes sociales y Tiger resaltó la importancia de este nuevo ciclo para su hijo, ubicando el comienzo de una etapa clave tanto para la vida de Charlie como para la continuidad del legado deportivo de los Woods.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro en el golf profesional, Woods mantiene como prioridad su recuperación y la posibilidad de volver a competir en el Masters.

Su figura sigue siendo sinónimo de atención global, y su legado, ahora compartido con su hijo, proyecta la influencia de los Woods hacia una nueva etapa en la historia del deporte.