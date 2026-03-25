El ‘fair play financiero’ trae de cabeza al FC Barcelona: la situación económica lastra la llegada de fichajes para la próxima temporada

El director deportivo Deco (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona se encuentra sumido en la competición por LaLiga y la Champions League, aunque sus responsables ya han puesto en marcha la planificación para la temporada 2026-2027. A pesar de que el club trabaja en refuerzos de futuro, las limitaciones económicas condicionan de manera decisiva unos movimientos que, de momento, no han tenido avances notorios. La directiva azulgrana admite carencias financieras relevantes que dificultan alcanzar las cifras que reclaman los clubes propietarios de los futbolistas pretendidos para la plantilla de la próxima campaña.

El FC Barcelona aspira a acometer varios fichajes pero reconoce que los precios del mercado exceden en mucho su actual capacidad financiera. Uno de los principales objetivos del club azulgrana es Julián Álvarez para quien el Atlético de Madrid solicita 200 millones de euros, quien tiene un contrato en vigor hasta junio de 2030, e incluso cifras ostensiblemente inferiores siguen resultando prohibitivas en el contexto económico blaugrana. El club estudia fórmulas para rebajar estos importes, incluyendo la posibilidad de incorporar jugadores propios como moneda de cambio, entre ellos Ferran Torres, para aminorar la suma entre 30 y 40 millones de euros. El interés por Erling Haaland se enfrenta a obstáculos similares, ya que el atacante noruego se encuentra, en principio, tasado en una cantidad equiparable a la de Julián Álvarez.

De cara al próximo mercado estival, la configuración de la plantilla 26-27 se mantiene en una fase muy preliminar. Aunque el objetivo principal reside en el refuerzo de la línea de ataque, la secretaría técnica ha identificado y priorizado posiciones y nombres concretos. Sin embargo, el recorrido de las negociaciones es limitado, ya que muchos de los contactos apenas han supuesto aproximaciones. Desde el club catalán, se confía en recuperar la regla 1:1 de fair play financiero para la ventana de fichajes y se mantiene la calma respecto a la prolongación de los plazos, teniendo en cuenta que resta incluso por celebrarse el Mundial antes de concretar cualquier incorporación.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick (Europa Press)

El Barça mantiene como prioridad reforzar la defensa y ha puesto el foco en futbolistas como Bastoni, central internacional de 26 años. El Inter ha fijado un precio entre 70 y 80 millones de euros por el zaguero, una cifra que la dirección deportiva considera excesiva para su contexto financiero actual. Otra pieza señalada es Andrea Cambiaso, lateral izquierdo codiciado por el club azulgrana, cuyo precio de salida según la Juventus asciende a 50 millones de euros. La intención del Barcelona es negociar una rebaja considerable de estas cantidades en los próximos meses. Para ello, contempla de nuevo introducir jugadores en las operaciones, buscando así minimizar el impacto económico de los traspasos.

Los jugadores cedidos

La entidad azulgrana se enfrenta a complicaciones adicionales en lo relativo a la situación de los futbolistas actualmente cedidos. Los acuerdos de compra pactados anteriormente implican también desembolsos significativos: el Manchester United ha fijado la adquisición de Marcus Rashford en 30 millones de euros, mientras que el Al-Hilal tasa la llegada en propiedad de Joao Cancelo en 15 millones de euros. La dirección deportiva del Barcelona considera que ambos precios distan de estar justificados y trabaja en encontrar soluciones más sostenibles.

En los despachos del Barcelona son plenamente conscientes de que la composición de la plantilla para la temporada 2026-2027 apenas ha comenzado a perfilarse, puesto que marzo es un momento aún prematuro para sellar operaciones. Tanto la escasez de incorporaciones previstas como las bajas continúan sin definir y se tratarán en negociaciones que se anticipan complejas y prolongadas. La responsabilidad financiera, ante la presión del coste de los traspasos, con cantidades como los doscientos millones reclamados por Julián Álvarez, es uno de los factores predominantes a la hora de tomar decisiones y marca la hoja de ruta en Can Barça.