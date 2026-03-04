España Deportes

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Un gol de Mikel Oyazarbal desde el punto de penalti fue suficiente para sentenciar la clasificación para la final

Un partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club (REUTERS/Vincent West)

La Real Sociedad es finalista. Se sirvieron de los deberes hechos durante el partido de ida, donde se impusieron por la mínima en el marcador y volvieron a repetir la actuación en el duelo de vuelta, donde se impusieron por la mínima al Athletic. Necesitaron prácticamente de los 90 minutos, pero justo antes de cumplir el tiempo reglamentario, el colegiado señaló la pena máxima. Desde los once metros, Mikel Oyazarbal sentenciaba la clasificación.

Los txuri-urdin recibían en casa a los leones con una pequeña superioridad en el marcador tras imponerse por 0-1 en el marcador durante el partido de ida. El resultado, sin embargo, lejos estaba asegurarles su plaza en la final, donde ya espera el Atlético de Madrid. Con un empate sería suficiente para lograrlo, pero enfrente tenía al Athletic de Club que llegaba a la cita dispuesto a dejarse las garras en el césped para tratar de arañar una victoria. Con ese ímpetu saltaron al terreno de juego y dominaron los primeros minutos del encuentro. Sin grandes ocasiones, pero complicando la salida de balón de la Real, que no terminaba de entrar al partido.

La dinámica no tardó en cambiar. A los diez minutos, los de Matarazzo comenzaron a sentirse cómodos sobre el césped del Reale Arena. Se notó en la posesión y las embestidas que comenzaron a protagonizar contra la portería de Padilla.

