España Deportes

A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

El número uno del mundo debutará en Miami ante uno de los jugadores más prometedores del circuito

Guardar
Carlos Alcaraz debutará en Miami
Carlos Alcaraz debutará en Miami frente a Fonseca (Europa Press)

El estreno de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Miami Open 2026 se ha convertido en uno de los encuentros más esperados del torneo, al cruzarse con Joao Fonseca, uno de los talentos emergentes llamados a desafiar a los líderes actuales del circuito.

El tenista murciano ha llegado a Florida en un momento en el que, pese a su condición de número uno y su excelente inicio de temporada —tras conquistar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha—, las dudas se han acrecentado después de haber caído recientemente ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells.

Alcaraz no defiende puntos en Miami debido a que el año pasado fue eliminado en su primer partido –ante David Goffin–, pero la presión por mantener el liderazgo en el ranking es máxima, ya que la presencia de Jannik Sinner, que remontó puestos en el certamen previo, puede suponer una amenaza directa si el español no avanza lejos en el torneo.

En cuanto a los antecedentes, ambos jugadores no se han enfrentado nunca en competición oficial; existe únicamente el precedente de una exhibición disputada en diciembre, que terminó con un ajustado 7-5, 2-6 y 10-8 para el murciano, un duelo informal del que difícilmente pueden extraerse conclusiones deportivas relevantes.

Un rival exigente para el debut

Enfrente de Alcaraz estará un Joao Fonseca reconocido por su reciente actuación ante Jannik Sinner en Indian Wells, donde el brasileño forzó dos intensos desempates resueltos por 6-7(6) y 6-7(4), prueba de su nivel competitivo y de la solidez que aporta actualmente al circuito.

Fonseca, que se encuentra en el puesto 39 del ranking ATP, ha dejado atrás los problemas físicos que frenaron su progresión en los primeros meses del año y llega a Miami decidido a aprovechar el escaparate del torneo. La familia de Alcaraz se ha desplazado a Florida para acompañarle en su intento por conquistar de nuevo un título que ya fue suyo en 2022.

Joao Fonseca, izquierda, Amanda Anisimova,
Joao Fonseca, izquierda, Amanda Anisimova, segunda desde la izquierda, Jessica Pegula, segunda desde la derecha, y Carlos Alcaraz, derecha, posan en la red previo a su partido de dobles mixtos durante un torneo de exhibición en Miami, para inaugurar el estadio de los Marlins de Miami, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

El recuerdo más reciente de Carlos Alcaraz en Miami no es favorable, ya que en 2025 cedió en el debut frente a David Goffin. Esta estadística adquiere especial significado, dado que el español no defiende puntos en esta edición, mientras que su principal rival, Jannik Sinner, tampoco tiene puntos que mantener tras la sanción recibida la temporada anterior.

De este modo, el avance de uno u otro puede alterar de forma notable la clasificación mundial. De hecho, Sinner dispone de la oportunidad de sumar 1.000 puntos si conquistase Miami, con la consiguiente presión para Alcaraz ante cualquier traspié inesperado.

El ruso Daniil Medvedev recibe
El ruso Daniil Medvedev recibe la felicitación del español Carlos Alcaraz, a quien derrotó el sábado 14 de marzo de 2026 en las semifinales de Indian Wells, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

Persiste la incógnita sobre el rendimiento real del número uno español tras el sólido inicio de temporada, interrumpido en las semifinales de Indian Wells por el acierto de Daniil Medvedev, quien realizó un partido que rozó la perfección y neutralizó a Alcaraz de modo incontestable.

Fonseca, por su parte, llega con la moral reforzada tras su batalla reciente con Sinner y con la ambición de dar la sorpresa ante el murciano, que tendrá que mostrar su mejor versión si no quiere verse de nuevo superado en su estreno en Florida.

A qué hora y dónde ver

El partido ha sido programado para el viernes 20 de marzo, como primer turno de la sesión nocturna en la Pista Central, y podrá seguirse en directo desde España a través de Movistar+, tanto en el dial 7 como en #Vamos y el paquete Deportes+, mientras que en Latinoamérica podrá verse por ESPN y Disney+, y en streaming para todo el mundo mediante TennisTV bajo suscripción.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

La retransmisión del duelo entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca, correspondiente a la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Miami 2026, está fijada para no antes de las 00:00 horas en España (19:00 hora local de Florida). El murciano buscará recuperar las buenas sensaciones tras la derrota en semifinales de Indian Wells, mientras que el brasileño tratará de impresionar al número uno y avanzar en el torneo.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazMasters 1000TenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El joven tenista madrileño consiguió su primer triunfo en el cuadro principal de un torneo Masters 1000, el de Miami

Rafael Jódar y su histórica

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

El foco está puesto en el sistema ADUO, un mecanismo de concesiones pensado para igualar el rendimiento entre propulsores

El cambio de normativa que

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

El 14 de junio, el luchador hispanogeorgiano se enfrentará a Paddy Pimblett

La preparación de Ilia Topuria

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

El equipo rojiblanco se enfrentará al club azulgrana, a quien ya eliminó en Copa del Rey hace unas semanas

Las palabras de Musso sobre

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Ya se conocen los cruces de cuartos de final de la competición europea tras cerrarse los octavos de final

Así quedan los cruces de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un guardia civil se enfrenta

Un guardia civil se enfrenta a siete años de cárcel por facilitar datos de vehículos a un amigo que trabajaba en una agencia de seguridad a cambio de dinero

Una empresa que trabaja con los misiles Patriot y cazas de combate rastrea para Hacienda en Tiktok, Instagram y Onlyfans: busca contribuyentes con “patrones delictivos”

Sánchez va más allá del “no a la guerra” en la UE y vende el ‘modelo España’ en el jaque energético por la guerra en Irán

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

ECONOMÍA

Mapa de precios de gasolina

Mapa de precios de gasolina y diésel en España: cómo encontrar la gasolinera más barata cerca de ti

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Los ganaderos se plantan ante los abusos de la industria láctea: “Si ganan la batalla, la leche de los españoles vendrá en polvo desde Nueva Zelanda”

El precio de la vivienda en España podría bajar si el conflicto en Oriente Medio se prolonga: “Si la guerra dura año y medio, es posible que caiga”

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid