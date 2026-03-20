A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

Carlos Alcaraz debutará en Miami frente a Fonseca (Europa Press)

El estreno de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Miami Open 2026 se ha convertido en uno de los encuentros más esperados del torneo, al cruzarse con Joao Fonseca, uno de los talentos emergentes llamados a desafiar a los líderes actuales del circuito.

El tenista murciano ha llegado a Florida en un momento en el que, pese a su condición de número uno y su excelente inicio de temporada —tras conquistar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha—, las dudas se han acrecentado después de haber caído recientemente ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells.

Alcaraz no defiende puntos en Miami debido a que el año pasado fue eliminado en su primer partido –ante David Goffin–, pero la presión por mantener el liderazgo en el ranking es máxima, ya que la presencia de Jannik Sinner, que remontó puestos en el certamen previo, puede suponer una amenaza directa si el español no avanza lejos en el torneo.

En cuanto a los antecedentes, ambos jugadores no se han enfrentado nunca en competición oficial; existe únicamente el precedente de una exhibición disputada en diciembre, que terminó con un ajustado 7-5, 2-6 y 10-8 para el murciano, un duelo informal del que difícilmente pueden extraerse conclusiones deportivas relevantes.

Un rival exigente para el debut

Enfrente de Alcaraz estará un Joao Fonseca reconocido por su reciente actuación ante Jannik Sinner en Indian Wells, donde el brasileño forzó dos intensos desempates resueltos por 6-7(6) y 6-7(4), prueba de su nivel competitivo y de la solidez que aporta actualmente al circuito.

Fonseca, que se encuentra en el puesto 39 del ranking ATP, ha dejado atrás los problemas físicos que frenaron su progresión en los primeros meses del año y llega a Miami decidido a aprovechar el escaparate del torneo. La familia de Alcaraz se ha desplazado a Florida para acompañarle en su intento por conquistar de nuevo un título que ya fue suyo en 2022.

Joao Fonseca, izquierda, Amanda Anisimova, segunda desde la izquierda, Jessica Pegula, segunda desde la derecha, y Carlos Alcaraz, derecha, posan en la red previo a su partido de dobles mixtos durante un torneo de exhibición en Miami, para inaugurar el estadio de los Marlins de Miami, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

El recuerdo más reciente de Carlos Alcaraz en Miami no es favorable, ya que en 2025 cedió en el debut frente a David Goffin. Esta estadística adquiere especial significado, dado que el español no defiende puntos en esta edición, mientras que su principal rival, Jannik Sinner, tampoco tiene puntos que mantener tras la sanción recibida la temporada anterior.

De este modo, el avance de uno u otro puede alterar de forma notable la clasificación mundial. De hecho, Sinner dispone de la oportunidad de sumar 1.000 puntos si conquistase Miami, con la consiguiente presión para Alcaraz ante cualquier traspié inesperado.

El ruso Daniil Medvedev recibe la felicitación del español Carlos Alcaraz, a quien derrotó el sábado 14 de marzo de 2026 en las semifinales de Indian Wells, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

Persiste la incógnita sobre el rendimiento real del número uno español tras el sólido inicio de temporada, interrumpido en las semifinales de Indian Wells por el acierto de Daniil Medvedev, quien realizó un partido que rozó la perfección y neutralizó a Alcaraz de modo incontestable.

Fonseca, por su parte, llega con la moral reforzada tras su batalla reciente con Sinner y con la ambición de dar la sorpresa ante el murciano, que tendrá que mostrar su mejor versión si no quiere verse de nuevo superado en su estreno en Florida.

A qué hora y dónde ver

El partido ha sido programado para el viernes 20 de marzo, como primer turno de la sesión nocturna en la Pista Central, y podrá seguirse en directo desde España a través de Movistar+, tanto en el dial 7 como en #Vamos y el paquete Deportes+, mientras que en Latinoamérica podrá verse por ESPN y Disney+, y en streaming para todo el mundo mediante TennisTV bajo suscripción.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

La retransmisión del duelo entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca, correspondiente a la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Miami 2026, está fijada para no antes de las 00:00 horas en España (19:00 hora local de Florida). El murciano buscará recuperar las buenas sensaciones tras la derrota en semifinales de Indian Wells, mientras que el brasileño tratará de impresionar al número uno y avanzar en el torneo.