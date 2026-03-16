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El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro

El sorteo ubicó al número uno del mundo frente a rivales de alto nivel desde su estreno en la segunda ronda

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Carlos Alcaraz ya conoce su
Carlos Alcaraz ya conoce su hoja de ruta para el Masters 1000 de Miami: (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Carlos Alcaraz afronta el Masters 1000 de Miami 2026 con un cuadro que podría convertirse en un desafío constante desde su primer partido. El número uno del mundo se encuentra exento de la primera ronda, pero su debut en la segunda tendrá como posible rival a Joao Fonseca, el joven brasileño que ha llamado la atención en el circuito, o a Fabian Marozsan.

La organización del torneo ha programado los partidos de segunda ronda para el viernes 20 o el sábado 21 de marzo. Esa será la fecha prevista para el estreno de Carlos Alcaraz en Miami 2026, en una jornada en la que el español buscará reafirmar su condición de favorito y resarcirse tras su derrota en semifinales de Indian Wells ante Medvedev.

El sorteo, celebrado este lunes, ha sido desfavorable para el murciano, que se enfrentará a una serie de oponentes de alto nivel en cada ronda. Fonseca, actual número 39 del ranking, ya puso en serias dificultades recientemente a Jannik Sinner en los octavos de Indian Wells, cediendo solo en dos tie breaks y consolidando su cartel de rival temido por la mayoría de los favoritos.

Los posibles rivales

El desarrollo del cuadro plantea un recorrido exigente para Alcaraz. Tras el partido de debut ante Fonseca o Marozsan, la tercera ronda podría medirle a Sebastian Korda, Giovanni Mpetshi Perricard o Camilo Ugo Carabelli. La cuarta ronda se complica aún más, con Karen Khachanov como principal favorito a oponerse al español, aunque la opción de enfrentarse a Luciano Darderi también está sobre la mesa.

Si logra superar estas primeras fases, el obstáculo en cuartos de final sería todavía más pronunciado. Los posibles adversarios en esta instancia incluyen a Jack Draper, principal amenaza en este tramo del torneo, junto a Taylor Fritz, Casper Ruud o Jiri Lehecka. Entre todos ellos, el británico Draper destaca actualmente como rival especialmente peligroso tras haber eliminado a Djokovic en Indian Wells.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

En las semifinales, el abanico de contrincantes se amplía a figuras como Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Tommy Paul o Flavio Cobolli. Solo en una hipotética final podría cruzarse con sus principales oponentes por la supremacía en el circuito, como Jannik Sinner, Alexander Zverev o Ben Shelton.

El precedente de Indian Wells y el reto por el ranking

La historia reciente en los Masters estadounidenses refuerza el contexto de dificultad para Carlos Alcaraz. La pasada edición, el tenista murciano no defendía puntos tras una eliminación prematura. En 2023 y 2024, intentó sin éxito conquistar lo que se conoce como el ‘Sunshine Double’, que consiste en encadenar títulos en Indian Wells y Miami. En 2023 cayó en semifinales contra Jannik Sinner, mientras que en 2024 no pudo superar los cuartos, siendo apeado por Grigor Dimitrov.

El tenista murciano, que por el calor ha llegado a vomitar en pista y por un calambre ha requerido asistencia médica, se asegura de esta manera una posición en la final del Gran Slam de Melbourne tras alrededor de cinco horas y media de partido

Por otro lado, los grandes especialistas en la pista dura que podrían encontrarse en el otro lado del cuadro —caso de Alexander Zverev y Daniil Medvedev— mantienen sus opciones, aunque sus cruces con Alcaraz solo serían posibles en la final, según las posiciones del sorteo.

El sorteo también ha supuesto que, además de Alcaraz, solo dos españoles —Alejandro Davidovich y Roberto Bautista— entren directamente en el cuadro principal. Davidovich, exento como decimosexto cabeza de serie, espera en segunda ronda al ganador entre Quentin Halys y un clasificado de la fase previa, mientras que Bautista se medirá a James Duckworth.

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