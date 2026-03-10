El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Julián Álvarez y Griezmann celebran un tanto (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Atlético de Madrid ha dejado su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones encaminada tras imponerse con un contundente 5-2 al Tottenham en el estadio Metropolitano. La actuación del portero Antonin Kinsky, titular inesperado del Tottenham, ha marcado un encuentro plagado de errores defensivos del conjunto inglés, propiciando así la mayor victoria del Atlético en una eliminatoria de la máxima competición europea.

La ventaja de tres goles con la que el equipo madrileño viaja a Londres sitúa la eliminatoria en una posición muy ventajosa a falta del partido de vuelta, que se celebrará en la capital británica en una semana.

Julián Álvarez anotando el tercer gol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El equipo rojiblanco ha conseguido marcar cinco goles al Tottenham en una eliminatoria de Liga de Campeones, consiguiendo así su victoria más abultada en este tipo de eliminatorias europeas. El conjunto inglés por su parte, ha cambiado de portero tras encajar tres goles en los primeros 16 minutos, en un partido en el que también se han producido errores de Jan Oblak que han permitido uno de los goles visitantes.

Los errores condenan al Tottenham

Durante los primeros minutos del encuentro, el equipo dirigido por Igor Tudor ha visto cómo sus propias imprecisiones favorecían los intereses rojiblancos. Antonin Kinsky, que tan solo había disputado dos partidos esta temporada —ambos en la Copa de la Liga—, ha sido sustituido a los 16 minutos tras encajar tres tantos. El estreno de Kinsky como titular ha quedado marcado por dos errores graves que han transformado el inicio del cruce europeo en una sucesión de concesiones.

El Metropolitano, pese al reciente mal estado del césped sobre el que ya se habían quejado jugadores del propio Atlético, ha sido escenario de una de las noches más accidentadas de la defensa londinense esta temporada. El Tottenham ya se encuentra a un punto del descenso en la liga inglesa, lo que refuerza la sensación de crisis en la plantilla.

Antonin Kinsky (izquierda), arquero de Tottenham, estrecha la mano del también guardameta Guglielmo Vicario tras ser sustituido en la ida del partido contra el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

A lo largo de la primera mitad, el Atlético ha rentabilizado cada fallo visitante. Tras un resbalón imprevisto de Kinsky, el gol de Marcos Llorente ha inaugurado el marcador. Poco después, Griezmann ha aprovechado otro error defensivo, esta vez de Micky van de Ven, seguido de un tercer tanto obra de Julián Álvarez, que se ha encontrado el balón en una mala secuencia de despeje del guardameta rival.

Igor Tudor ha dado entrada a Vicario, titular habitual, en un intento de paliar las deficiencias en portería, pero ni siquiera este cambio ha evitado el cuarto gol madrileño, anotado por Le Normand en el minuto 21. El festival ofensivo del Atlético ha dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria en apenas media hora, aunque el Tottenham ha recortado distancias con un gol del extremeño Pedro Porro y un disparo al poste de Cuti Romero antes del descanso.

Superioridad en la portería

La diferencia más significativa entre ambos equipos se ha apreciado en la portería. Mientras Oblak salvó al Atlético de encajar el 4-2 con una gran intervención, en tan solo trece segundos el equipo rojiblanco transformó la jugada en el quinto gol, obra de Julián Álvarez tras una rápida transición iniciada por Griezmann.

Con el choque ya decidido y el paso firme hacia los cuartos de final, Pablo Barrios ha regresado después de una lesión muscular, y Marcos Llorente ha recibido el homenaje de la afición al ser sustituido. Hacia el final, un error de Oblak facilitó la recuperación de Pedro Porro y el segundo gol del Tottenham, marcado por Solanke, antes de que una colisión entre Cuti Romero y Palhinha llevase a ambos jugadores a ser atendidos sobre el césped y a abandonar el terreno por su propio pie.

El mensaje de Simeone a Griezmann tras la victoria del Atlético Madrid

La eliminatoria se resolverá la próxima semana en el estadio del Tottenham. El conjunto inglés, actualmente a un punto del descenso en la Premier League, deberá buscar la remontada como local para seguir en la máxima competición continental.

Por su parte, el Atlético afrontará el partido de vuelta con una ventaja abultada y tendrá que defender este resultado como ya hizo en Copa del Rey ante el Barcelona, aunque sin dar nada por sentado ante un rival impredecible.