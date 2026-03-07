Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Josep Maria Bartomeu, en una imagen de archivo. (Albert Gea/Reuters)

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha defendido en una entrevista concedida a Agencia EFE que ni él ni ningún miembro de su junta directiva sustrajeron fondos del club durante sus años de mandato e insiste en que la gestión al frente de la entidad le supuso un coste económico personal: “En mi junta nadie metió mano en la caja y, menos, yo. Al contrario, nos ha costado dinero”, afirma.

Bartomeu ha subrayado que ninguna investigación judicial lo ha acusado de beneficiarse económicamente, señalando que, pese a las múltiples diligencias dirigidas por Fiscalía y juzgados, no se ha detectado ningún movimiento irregular en sus cuentas. En concreto, frente a la última denuncia, que le atribuye el desvío de comisiones por valor de hasta 3,2 millones de euros, Bartomeu indica que la cifra inicialmente señalada por la propia junta actual alcanzaba los 30 millones, según ha recogido Agencia EFE.

Las actuales causas abiertas afectan a diferentes episodios vinculados a la gestión de Bartomeu, desde el conocido como caso Negreira —también con el expresidente Sandro Rosell imputado— hasta el llamado Barçagate y las comisiones derivadas del informe ‘forensic’ solicitado por la directiva presidida por Joan Laporta en 2022. Bartomeu sostiene que vive una “persecución” judicial.

Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

Las acusaciones contra Bartomeu

La Fiscalía le imputa desviar hasta 3,2 millones de euros en comisiones durante su presidencia entre 2014 y 2020, según la denuncia basada en dicho informe. Los principales conceptos afectados son la comisión por el fichaje del futbolista brasileño Malcom, el pago de honorarios por asesoría legal en el caso Neymar —que supuso una multa de 5,5 millones de euros para el club, pero la exculpación de los directivos— y una transferencia de 1,5 millones al Club Esportiu Laietà para compensar molestias relacionadas con las obras del Espai Barça, tal como ha destacado este sábado la Agencia EFE.

Dentro de estos procedimientos, Bartomeu ha recalcado que la Fiscalía solo le interrogó por dos operaciones concretas que sumarían como máximo esos 3,2 millones, en contraste con los 30 millones que reflejaba el informe original. Según él, “la Fiscalía y los juzgados han cruzado datos míos con todo el mundo para ver si encontraban movimientos de fondos”, sin que esto haya dado resultado. El ministerio público sostiene que Bartomeu pactó los honorarios del abogado José Ángel González Franco, que ascendieron a 1,7 millones de euros, con el objetivo de que la defensa tanto suya como de Rosell la sufragara el club, extremo que el expresidente niega. Defiende que esos gastos quedaron cubiertos por la póliza de seguros de responsabilidad civil contratada por la entidad para sus altos cargos.

Respecto al conflicto con el Club Esportiu Laietà, Bartomeu ha detallado que la compensación de 1,5 millones perseguía evitar alegaciones por parte de la entidad, lo que podría haber retrasado la ejecución del Espai Barça hasta tres años. Según sus palabras, “ellos nos piden 4 millones de euros y al final acordamos 1,5 por las molestias, el ruido, etc”.

En relación al caso Neymar, Bartomeu ha matizado que defendió la conformidad en beneficio del club aunque hubiera considerado preferible ir a juicio para lograr la absolución de los directivos implicados desde el inicio. El acta correspondiente a la reunión de la junta directiva de junio de 2016 recoge que el abogado Cristóbal Martell —representante del club en ese procedimiento— expuso que el acuerdo era “beneficioso” y que existían altas expectativas de exculpación gracias a la regularización de pagos realizada previamente, con un abono de 20 millones de euros a la Agencia Tributaria.

*Con información de EFE