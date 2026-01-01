Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Los jugadores del FC Barcelona con la copa de LaLiga 2024-25. (FC Barcelona)

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de invierno. Un reconocimiento que no asegura la corona de campeón de la competición doméstica, como evidencia la historia. El título honorífico, reservado al equipo que lidera la tabla tras completarse la primera mitad del campeonato, en más de una ocasión ha resultado ser solo un espejismo. Aunque en muchos casos ese liderazgo momentáneo se tradujo en el título al final de la temporada, existen 40 antecedentes donde el primer clasificado al término de la primera vuelta no logró sostener su ventaja y acabó cediendo el campeonato. Para encontrar la prueba más reciente, hay que retroceder hasta la campaña 2019/20. Aquel año, el Barcelona encabezó la clasificación tras 19 jornadas, pero fue el Real Madrid el que terminó por sumar el trofeo en sus vitrinas.

El Real Madrid es el club que mejor ha rentabilizado ese impulso invernal, pues en 25 oportunidades fue primero en enero y coronó ese dominio en mayo con el título. Esa estadística lo sitúa como el equipo con mayor regularidad tanto en invierno como en el desenlace primaveral, consolidando una supremacía histórica. Por detrás aparece el Barcelona, que supo convertir su liderato provisional en campeonato en 18 temporadas. Athletic Club y Atlético de Madrid lo consiguieron tres veces cada uno, mientras que el Valencia lo logró en dos ediciones. Deportivo y Betis, por su parte, completan la lista, con una Liga cada uno bajo esta condición de proeza doble.

No todos los ganadores de Liga partieron con ventaja en la primera parte del torneo. Real Sociedad y Sevilla, según registran los archivos históricos, lograron la hazaña de ser campeones a pesar de no haber ocupado el primer puesto tras la primera vuelta.

Los jugadores del Real Madrid con la copa de la liga 2023-24. (Real Madrid)

Real Madrid y FC Barcelona, eternos rivales, han mantenido toda una lucha cuando se trata de proclamarse campeón de liga. En nueve ocasiones, el trofeo terminó cruzando de una ciudad a otra. En cinco ocasiones, el Real Madrid era líder al llegar el ecuador, pero tras la jornada 38 el Barcelona se quedó con la Liga; en cuatro oportunidades ocurrió el camino inverso, con los blancos remontando la ventaja inicial de los blaugranas. Esta rivalidad resulta clave en la lectura histórica de la competición, que casi siempre encuentra a ambos clubes disputando la cima hasta el final.

El Atlético de Madrid ha sido, en cierto modo, un protagonista intermitente. El club rojiblanco suma diez inviernos en la cúspide, pero solo pudo culminar la hazaña en tres campañas.

La hegemonía del Real Madrid

Más allá de estos ciclos, la hegemonía del Real Madrid se refleja no solo en sus 36 títulos de Liga, sino también en su capacidad para encadenar rachas históricas. El conjunto merengue es el único que ha sido capaz de enlazar dos secuencias distintas de cinco campeonatos consecutivos: la primera entre 1961 y 1965 y la segunda entre 1986 y 1990. El Barcelona, por su parte, presume de haber ganado cuatro Ligas de manera consecutiva, logro registrado entre 1991 y 1994. A pesar del dominio general de los blancos, el balance desde el año 2000 cambia ligeramente, con 11 títulos del Barcelona frente a 9 del Real Madrid, lo que ha igualado la competitividad en el siglo XXI.

En las últimas décadas, apenas el Atlético de Madrid y el Valencia han sido capaces de romper el monopolio de blancos y azulgranas, logrando colarse en la pelea por el campeonato y conquistar algún título. Si de tendencias se trata, lo cierto es que el liderato tras la primera vuelta nunca garantiza el éxito total. Como demuestra la historia, ningún equipo puede relajarse tras proclamarse campeón de invierno, pues la segunda mitad del torneo suele deparar giros inesperados y desafíos que ponen a prueba la consistencia, la ambición y la capacidad de reacción de los grandes del fútbol español.