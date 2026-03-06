España Deportes

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

El reciente estallido del conflicto bélico en la región llevó al gobierno de Catar a suspender todas las actividades en el país

La Finalissima 2026 entre España
La Finalissima 2026 entre España y Argentina (Jovani Pérez / Infobae México)

La Finalissima atraviesa un huracán. La competición organizada por la UEFA y la Conmebol no tiene escenario que acoja el duelo entre Argentina y España a falta de 21 días de la fecha prevista para que se lleve a cabo el partido. El reciente estallido del conflicto bélico en la región llevó al gobierno de Catar a suspender todas las actividades en el país, lo que afecta directamente la celebración de este evento internacional. La búsqueda de un estadio apremia y son muchos los candidatos para acoger el encuentro, pero todavía no hay elegido.

Europa se perfila como la principal candidata para recibir la Finalissima entre España y Argentina, prevista para el 27 de marzo. La elección del continente europeo como sede ha cobrado fuerza en los últimos días, después de que se descartara Doha como escenario inicial por motivos vinculados al conflicto bélico que afecta a Oriente Medio. El deterioro de la situación en esa región ha hecho inviable la disputa del evento en suelo catarí, lo que ha obligado a los organizadores a acelerar la búsqueda de una alternativa viable para garantizar la celebración del partido.

En un primer momento, Doha había sido designada como sede tanto de la Finalissima como de otros partidos de preparación para el Mundial. De esta forma, la reubicación del partido implica no solo trasladar la Finalissima entre España y Argentina, sino también reorganizar la programación de todos los partidos que formaban parte del denominado Qatar Football Festival. En la agenda original figuraba, además del España-Argentina, un Egipto-Arabia Saudí y un Qatar-Serbia para el 26 de marzo. El 30 de marzo estaban previstos un Egipto-España y un Arabia Saudí-Serbia, y el 31 de marzo el evento se cerraría con un Qatar-Argentina. Los organizadores pretenden mantener el calendario completo, de modo que la nueva sede elegida pueda acoger la totalidad de los encuentros pactados.

Los jugadores de la Selección
Los jugadores de la Selección española (Europa Press)

La importancia de preservar el paquete completo de partidos radica en los beneficios económicos asociados. Los derechos audiovisuales y la explotación comercial de estos encuentros representan la principal fuente de ingresos para las federaciones participantes y los organizadores. Por este motivo, la prioridad es encontrar un país que pueda garantizar no solo la viabilidad logística y deportiva del evento, sino también el mantenimiento de los acuerdos comerciales y financieros que estaban previstos con la sede original.

El impacto económico de suspender la Finalissima

El cambio de escenario, sin embargo, acarrea complicaciones en el plano económico. En el formato inicial, Qatar asumía la organización de los partidos, así como el pago de cuantiosas sumas a las selecciones participantes por concepto de derechos, logística y compromisos comerciales. Tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) iban a recibir sumas millonarias por su participación en la Finalissima y por los encuentros adicionales, como el amistoso entre España y Egipto. Ahora, con el traslado a Europa, surge la incertidumbre sobre si el nuevo país organizador podrá asumir los costes y mantener el nivel de ingresos que garantizaba Qatar.

Junto al partido principal entre España y Argentina, el amistoso pactado entre España y Egipto para el 30 de marzo también queda en el aire respecto a los ingresos previstos. Todas estas operaciones están respaldadas por contratos que suelen incluir seguros y cláusulas específicas para situaciones excepcionales como la actual.

Por el estallido en Medio Oriente, el encuentro entre Argentina y España podría mudarse a Europa o Estados Unidos

En este contexto, la búsqueda de una nueva sede europea se ha convertido en una carrera contrarreloj. Los responsables del evento trabajan para que el cambio de ubicación se produzca de manera coordinada y sin alterar el calendario deportivo. La prioridad es que la Finalissima y el resto de encuentros se celebren bajo las mismas condiciones deportivas, organizativas y comerciales que estaban previstas inicialmente. La presión para encontrar una solución rápida es alta, dado el interés mediático y económico que rodea al duelo entre los campeones de Europa y América, así como el resto de partidos programados en el marco del festival.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre el país europeo que finalmente acogerá el evento y sobre los ajustes que deberán realizarse en materia de organización y contratos. La decisión final, según adelantan quienes gestionan la Finalissima, se conocerá en breve para permitir que las selecciones, las federaciones y los aficionados puedan planificar su presencia y participación en el evento.

