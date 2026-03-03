Deportes

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

La situación tensa en la región obliga a los organizadores a replantear el evento entre los campeones continentales y a valorar escenarios alternativos

La Finalissima 2026 se jugará
La Finalissima 2026 se jugará el 27 de marzo con sede a definir (Jovani Pérez / Infobae)

La Finalissima que enfrentarán Argentina y España el 27 de marzo no se disputaría en Qatar debido al agravamiento de la situación bélica en Medio Oriente y a la suspensión de toda actividad deportiva en ese país. El aplazamiento indefinido de partidos y eventos en Qatar quedó oficializado por la Asociación Nacional de Fútbol de Qatar tras los bombardeos de Irán sobre Doha y otras ciudades de la región, emergidos del actual conflicto en el Golfo Pérsico. De esta forma, la disputa de la Finalissima en el Estadio de Lusail quedó casi descartada y las federaciones aceleran la búsqueda de una sede alternativa fuera de Medio Oriente.

Organismos del fútbol internacional evalúan una serie de estadios alternativos en busca de mantener el partido en la misma fecha y garantizar la seguridad de jugadores y delegaciones. Entre las opciones mejor posicionadas, según el periodista especializado de la cadena deportiva TyC Sports, Gastón Edul, destacan recintos en Estados Unidos: el Hard Rock Stadium de Miami (sede de siete partidos del próximo Mundial) y el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se jugará la final del mismo torneo el 19 de julio. Ambas alternativas ofrecen crecimiento comercial y capacidad logística, aunque el calendario internacional presiona por una definición rápida.

Desde España se impulsa que la Finalissima se juegue en Madrid, con fuertes gestiones para que el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid reciba el cruce. El Santiago Bernabéu podría sumarse a las alternativas, aunque sólo a partir del 23 de marzo, una vez culminado el clásico entre el Real Madrid y el Atlético. La posibilidad de que el partido se juegue en Londres, en el Wembley Stadium: donde se disputó la anterior edición en 2022 con triunfo 3 a 0 de Argentina sobre Italia, también está sobre la mesa. Por el contrario, la opción de Arabia Saudita quedó casi descartada por la proximidad con los focos del conflicto regional.

La ventana FIFA de marzo es muy importante porque ambos seleccionados tenían otro compromiso en Doha en esas fechas: Argentina frente a Qatar el 31 y España ante Egipto el 30, ambos suspendidos durante el Qatar Football Festival. Además, la cancelación de los amistosos planeados contra México y Honduras para junio deja a la selección sudamericana sin partidos previos al Mundial, salvo que se logre mantener la organización de la Finalissima en esas fechas.

El lunes 2 de marzo comenzaron reuniones de urgencia entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Real Federación Española de Fútbol (organismo rector del fútbol español) y la Asociación del Fútbol Argentino (ente regulador del fútbol argentino) para asegurar la realización del partido. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, firmó un comunicado institucional donde advirtió: “La UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la Conmebol y el COL”. Subrayaron que sólo enviarán las delegaciones si existe plena garantía de seguridad para todos los involucrados.

España y Argentina son los
España y Argentina son los campeones de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente (REUTERS, montaje Infobae)

El Comité Supremo de Qatar, responsable operativo del evento, mantiene el encuentro en su agenda, pero la federación qatarí suspendió sus competencias locales desde el 1 y 2 de marzo, sin cambios para los días siguientes, lo que agrava la incertidumbre. La premura por definir la sede responde también a la necesidad de ambos seleccionados de contar con compromisos de máxima jerarquía ante la inminencia del Mundial. El partido enfrenta a los campeones vigentes de la Copa América y de la Eurocopa, un título oficial que las federaciones valoran especialmente en la preparación previa a la gran cita futbolística, y su postergación implicaría un riesgo para la confección final del plantel argentino.

Representantes de todas las partes involucradas declararon que las cuestiones de seguridad, transporte y afluencia de público están bajo análisis permanente. Tanto la Conmebol como la UEFA aspiran a tomar una decisión definitiva antes de que culmine la semana, con la prioridad absoluta puesta en la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y directivos internacionales. La posibilidad de un aplazamiento definitivo de la Finalissima preocupa especialmente a la delegación argentina, cuya preparación quedaría limitada ante el cierre de los amistosos internacionales originalmente pactados. Por el lado español, existe un interés explícito por disputar el partido en Madrid y obtener ventaja deportiva y comercial.

Mientras persiste la incertidumbre y el tiempo para resolver el futuro de la Finalissima se agota, las federaciones mantienen negociaciones intensivas. Solo una garantía de seguridad plena y un acuerdo logístico permitirá que el partido entre Argentina y España se juegue en la fecha prevista, como insisten las autoridades de la UEFA y la Conmebol en sus declaraciones a los medios.

