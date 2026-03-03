España Deportes

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

El jugador del Atlético de Madrid prioriza su descanso tras el exigente cruce ante el Barcelona y pospone ver el partido decisivo para el día siguiente

Marcos Llorente no verá en directo la semifinal del torneo copero (REUTERS/Susana Vera)

El Atlético de Madrid ha conseguido su clasificación para la final de la Copa del Rey tras superar una eliminatoria de máxima exigencia ante el FC Barcelona, a pesar de haber encajado una derrota por tres a cero en el estadio blaugrana. La ventaja obtenida en el encuentro de ida, donde el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone había logrado un contundente cuatro a cero, ha sido determinante para asegurar su presencia en la final del torneo.

Marcos Llorente, uno de los futbolistas más polivalentes de la plantilla rojiblanca, ha reconocido ante las cámaras la dureza de la eliminatoria, subrayando que no esperaban un sufrimiento tan prolongado en el Camp Nou.

“Ya imaginábamos que íbamos a sufrir mucho. Son un equipo muy muy difícil con buenísimos jugadores. En su casa, tenían que salir a por todas porque el resultado era muy abultado de la ida. Quizás no sabíamos que íbamos a sufrir tanto, pero sabíamos que no iba a ser nada fácil. Tampoco esperábamos encajar así en centros y corners, y demás. Eso nos ha hecho mucho daño. El equipo ha aguantado hasta el final y ha conseguido el objetivo”, ha afirmado Marcos Llorente .

Simeone, Llorente y Fermín durante el encuentro de Copa (REUTERS/Albert Gea)

La eliminatoria ha supuesto el regreso del Atlético de Madrid a una final copera después de trece años, ya que la última cita fue en la temporada 2012-2013, cuando el conjunto madrileño levantó su décima Copa del Rey, precisamente en el estadio Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid, con un gol decisivo en la prórroga.

El sufrimiento defensivo y la respuesta del equipo

Durante varios tramos del encuentro de vuelta, el Atlético de Madrid ha sufrido ante la presión incesante del ataque azulgrana. Marcos Llorente ha explicado que el vestuario sólo pensaba en aguantar como bloque, especialmente después de que Marc Bernal lograse el tercer tanto para los locales.

“Nada, aguantar. Estar juntos, estar unidos, aguantar. Las ayudas, ser solidario, compromiso, yo creo que el equipo lo ha dado todo. Hemos estado en continuas ayudas para parar a sus extremos que son muy rápidos y muy buenos. Bueno, luego no sé cuántos centros hemos cortado, cuántos córners hemos sacado. Sabíamos que podía ser un partido así, y al final hemos conseguido aguantar”, ha relatado Llorente.

Los jugadores rojiblancos celebran la clasificación a la final (REUTERS/Albert Gea)

El momento más delicado para el Atlético se ha producido justo antes del descanso, con el segundo gol encajado, que ha supuesto un varapalo anímico para el grupo. “Llegamos jodidos al descanso. Ves que se recortan las distancias y queda toda una segunda parte. Nos ha matado ese segundo gol. Si te vas con 1-0 la cosa es diferente. Ellos apretaron hasta el final. Muy contentos porque no jugábamos una final desde hace mucho”, ha reconocido Llorente en su conversación con Movistar.

Rutinas y la otra semifinal

Más allá del análisis deportivo, Marcos Llorente ha hecho referencia a sus rutinas personales tras este exigente esfuerzo, especialmente en relación a la segunda semifinal de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

La preferencia por mantener un horario de descanso estricto ha sido el motivo esgrimido por el jugador para no seguir el otro duelo en directo: “¿Es a las nueve? No creo que vea la otra semifinal. Me cogerá ya medio dormido. La veré al día siguiente”, ha confesado entre risas durante su intervención televisiva en Movistar Plus.

El arquero argentino fue la gran figura del Atlético de Madrid, que avanzó a la final de la Copa del Rey

La noche de eliminatoria, marcada por el esfuerzo físico y emocional, ha dejado patente el desgaste acumulado entre los futbolistas colchoneros. Un aspecto que Marcos Llorente tampoco ha pasado por alto en sus declaraciones posteriores al encuentro, reforzando la sensación de alivio generalizada en la plantilla. El futbolista ha resumido lo que supone para él y para el resto del grupo este paso adelante: “Es una alegría. Estamos muy contentos. Ahora sólo nos queda el último esfuerzo, el último arreón”.

