España Deportes

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

El exjugador del Barcelona se encontraba a unos minutos de salir del país cuando le avisaron de lo que acababa de suceder

Los allegados de Munir El Haddadi han confirmado para MARCA que el futbolista hispano-marroquí ya ha podido salir de Irán, después de los ataques lanzados ayer contra distintos objetivos en el país. El exjugador de Barcelona, Valencia, Getafe, Sevilla, Las Palmas, Leganés y Alavés se encontraba a unos minutos de salir del país cuando le avisaron de lo que acababa de suceder.

“Estaba en el avión, a punto de despegar con Iván Sánchez”, señalan sus familiares. Pero, unos minutos antes, cuando ya estaba todo preparado para el despegue, “les dicen que fuera, que ha habido un ataque aéreo”. Seguidamente, bajaron del avión y se cancelaron todos los vuelos. En este momento, Munir buscó otras alternativas para llegar a España.

Gracias a su club, que contrató a un conductor, pudo viajar hasta la frontera con Turquía en coche. Dieciséis horas más tarde ya había cruzado a territorio turco. “Una locura”, describieron las fuentes cercanas. Ahora está a la espera de coger un vuelo que le traiga de regreso a España.

“Está bien, está sano”

La liga de fútbol iraní ha cancelado los partidos pendientes de la temporada, lo que ha dejado a los futbolistas extranjeros en incertidumbre. Por su parte, los familiares de Munir han podido confirmar que el futbolista “está bien, está sano”. No obstante, junto a él se encontraban también el exmadridista Antonio Adán —del Esteghlal como Munir— y el ex del Valladolid Iván Sánchez —del Sepahan—.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado a los 158 ciudadanos españoles que todavía están en Irán que abandonen el país empleando cualquier medio disponible. La Real Federación Española de Fútbol ha activado igualmente un gabinete de crisis para apoyar a entrenadores, jugadores y técnicos españoles en la zona. Para ello, se ha habilitado un canal de contacto específico (internacional@rfef.es), además de una coordinación con las embajadas y federaciones locales.

“Se hablaba de un posible ataque”

Entre ruidos de sirenas y bombardeos con drones, un argentina en Israel cuenta cómo vive los ataques de Irán encerrada en un refugio 2

Por su parte, el portero español, Antonio Adán, ya ha regresado a España, según ha podido confirmar MARCA. Tras disputar un partido el día anterior y aprovechar dos días libres concedidos por su entrenador, Adán pudo coger un vuelo desde Teherán que aterrizó en Madrid sin contratiempos, a comparación de Munir. “Desde que se iniciaron las protestas y se hablaba de un posible ataque a Irán, estábamos en contacto con la Embajada de España. Ahora hay que esperar noticias de nuestro club para ver cuándo volvemos”, ha asegurado el jugador.

Debido a la tensión bélica, ayer se canceló el partido entre Zob Ahan y Persépolis. Dentro de su equipo técnico, los españoles Pepe Losada y Emilio Álvarez, se han quedado sin posibilidad de salir de Irán en avión. Por ello, tendrán que regresar a Teherán por carretera y, una vez allí, deberán notificar su llegada a la embajada para iniciar el proceso de evacuación, que podría retrasarse varios días.

Con la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, las amenazas del actual presidente iraní Masoud Pezeshkian y el alto número de víctimas que se han registrado en pocas horas han generado una cada vez mayor preocupación entre la población. Y es que, según la agencia oficial iraní ISNA, al menos 201 personas han muerto y 747 han resultado heridas en los bombardeos sobre Teherán y otras ciudades.

