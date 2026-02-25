Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

Discusión entre jugadores de ambos equipos en el partido de ida (REUTERS/Pedro Nunes)

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica en el Santiago Bernabéu inmerso en una situación de tensión deportiva y extradeportiva, con una ventaja mínima y bajo la sombra de los incidentes racistas ocurridos en el partido de ida.

Las circunstancias han provocado la suspensión provisional, dictada por la UEFA, del argentino Gianluca Prestianni, tras su enfrentamiento verbal con Vinícius durante la celebración del gol que otorgó la ventaja a los blancos en Lisboa. Además, la expulsión de José Mourinho en ese mismo encuentro ha frustrado el esperado regreso del entrenador portugués al banquillo del Bernabéu.

El partido de ida estuvo marcado por varios episodios de fuerte repercusión: tras el tanto de Vinícius en el minuto 50 en el estadio Da Luz, Prestianni respondió al baile del atacante brasileño reivindicando su nombre y dorsal, cubriéndose la boca al pronunciar unas palabras no reveladas.

Esta secuencia motivó la activación del protocolo antirracismo por parte del árbitro y generó gestos racistas en la grada, lo que desencadenó una crisis que ha alterado el desarrollo normal del torneo. La UEFA suspendió cautelarmente a Prestianni este lunes, aplicando el artículo 14 de su reglamento, que aborda el “comportamiento discriminatorio”.

Momento previo a la polémica entre Prestianni y Vinícius (Europa Press)

El Benfica ha incluido al futbolista en la expedición a Madrid para aumentar la presión y agotar las opciones de recurso, aunque su ausencia representa una pérdida relevante para el equipo portugués. La presencia de Mourinho en el estadio es incierta; el club madridista le ha reservado un palco acristalado a la espera de que decida si asistirá tras su expulsión.

El Madrid, entre la presión y las bajas

El reciente tropiezo del Real Madrid en Pamplona ha incrementado la inquietud entre la afición. En ese encuentro, el conjunto blanco perdió el liderato de la liga tras una mala actuación ante Osasuna, donde el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa fue superado de principio a fin. La importancia del choque en el Bernabéu se ha visto amplificada por ese traspié, y un nuevo resultado negativo en la Champions reabriría una crisis deportiva que el club aún no ha logrado resolver esta temporada.

El Real Madrid afronta el partido con varias bajas: Dean Huijsen queda fuera por lesión, mientras que Kylian Mbappé es duda hasta última hora por molestias en la rodilla izquierda y, en caso de ser convocado, probablemente iniciaría en el banquillo.

Kylian Mbappe como suplente en un partido de liga (REUTERS/Ana Beltran)

A estas ausencias se suman las lesiones de Jude Bellingham, Militao y Dani Ceballos, junto con la sanción de Rodrygo. En defensa, Antonio Rüdiger regresa para reforzar la zaga, acompañado de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho. El mediocampo estará compuesto por Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde, mientras que la creatividad recaerá en Arda Güler y la responsabilidad ofensiva en Vinícius, quien llega tras anotar cinco goles en los últimos cuatro partidos.

El Benfica, sin Mourinho ni Prestianni

La sanción a Prestianni y la expulsión de Mourinho han debilitado al Benfica de cara al duelo decisivo. El técnico portugués no podrá sentarse en el banquillo ni regresar al césped del Bernabéu trece años después de su salida, quedando pendiente de si finalmente asistirá al estadio. El club lisboeta ha recurrido la decisión de la UEFA hasta el último momento y ha reemplazado la habitual rueda de prensa previa de Mourinho por la intervención de su asistente, João Tralhão.

Jose Mourinho recibiendo la tarjeta roja (REUTERS/Rodrigo Antunes)

En el plano deportivo, el Benfica reservó a varios de sus principales jugadores en el último partido de liga ante el AVS, al que venció 3-0, con el objetivo de llegar en mejores condiciones a Madrid. Entre ellos destaca Fredrik Aursnes, pieza clave en el mediocampo, que previsiblemente compartirá la zona central con el colombiano Richard Ríos, recién recuperado de una lesión.

El peso creativo recae en el experimentado Rafa Silva, quien sobresale en la conexión entre líneas y puede ser decisivo tanto en la distribución como en la definición. Dodi Lukébakio, que ya marcó en el Bernabéu durante su etapa en el Sevilla, también estará disponible tras superar sus molestias físicas.

Invicto en juego y todo por decidir

El ambiente en el estadio se anticipa cargado de expectación, con todos los focos puestos sobre Vinícius y el Real Madrid aspirando a mantener su impecable historial: nunca ha sido eliminado por un equipo portugués en el Bernabéu, acumulando diez victorias en once partidos disputados en casa. El encuentro fue catalogado como de alto riesgo por la trascendencia de los antecedentes y la importancia del reto para ambos equipos.

La presión sobre los clubes y sobre el anfitrión es máxima, ya que una derrota podría desencadenar consecuencias deportivas y sociales de gran alcance, pues el cuadro merengue solo podría competir por ganar la Liga y estaría fuera de la lucha por los demás títulos en el mes febrero.

El atacante del Merengue le dijo "cagón de mierda" al argentino

La resolución del cruce definirá si el Real Madrid prolonga su racha de clasificación a los octavos de final, vigente desde la temporada 1996-1997, o si el Benfica logra la remontada y sigue con vida en la máxima competición continental. En la siguiente ronda ya esperan Sporting de Lisboa y Manchester City.