Real Madrid - Benfica, en directo: el partido de vuelta del playoff de Champions en vivo

Real Madrid y Benfica disputan el partido de vuelta del playoff de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Este segundo cruce resulta determinante para ambos equipos, que buscan obtener el pase a los octavos de final de la competición continental para enfrentarse a Sporting de Lisboa o Manchester City. El Real Madrid buscará mantener la ventaja conseguida en Lisboa la semana pasada mientras que el cuadro portugués tendrá que salir a por la victoria para mantener sus opciones.

33’ ANULADO por fuera de juego. Centro de Vinícius que tocaba de cabeza Valverde solo en el área para Gonzalo, no lograba rematar y el rechace lo anotaba Güler. Se mantiene el 1-1

41’ Córner para el Real Madrid tras una gran jugada que acabó con el remate de Güler

Últimas noticias

