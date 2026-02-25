España Deportes

Real Madrid - Benfica, en directo: el partido de vuelta del playoff de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo blanco y el club portugués

Guardar
Fútbol Fútbol - UEFA Champions
Fútbol Fútbol - UEFA Champions League - Play Off - Partido de ida - Benfica - Real Madrid - Estadio da Luz, Lisboa, Portugal - 17 de febrero de 2026 Gianluca Prestianni del Benfica en acción con Vinicius Junior del Real Madrid (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Real Madrid y Benfica disputan el partido de vuelta del playoff de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Este segundo cruce resulta determinante para ambos equipos, que buscan obtener el pase a los octavos de final de la competición continental para enfrentarse a Sporting de Lisboa o Manchester City. El Real Madrid buscará mantener la ventaja conseguida en Lisboa la semana pasada mientras que el cuadro portugués tendrá que salir a por la victoria para mantener sus opciones.

20:46 hsHoy

45′ Nuevo córner para el Madrid tras el remate de Valverde

20:43 hsHoy

42′ De nuevo cerca el Madrid tras la jugada de estrategia aunque no logró rematar nadie

20:42 hsHoy

41’ Córner para el Real Madrid tras una gran jugada que acabó con el remate de Güler

20:38 hsHoy

37′ Paradón de Courtois al disparo de Ríos

20:35 hsHoy

34′ Amarilla para Richard Ríos

20:34 hsHoy

33’ ANULADO por fuera de juego. Centro de Vinícius que tocaba de cabeza Valverde solo en el área para Gonzalo, no lograba rematar y el rechace lo anotaba Güler. Se mantiene el 1-1

20:33 hsHoy

31’ GOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! Anota Güler el segundo para el Madrid

20:30 hsHoy

29′ Nuevo córner para el Benfica

20:25 hsHoy

24′ Remate de Vinícius que atrapa de nuevo Trubin

20:24 hsHoy

23′ Remate desde fuera del área de Camavinga que atrapa fácil Trubin

Temas Relacionados

Real MadridChampions LeagueBenficaUEFA Champions LeagueFútboFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

El partido entre el club blanco y el cuadro portugués tendrá lugar en el Santiago Bernabéu este miércoles 25 de febrero

A qué hora y dónde

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

La sanción a Prestianni, la expulsión de Mourinho, las dudas sobre Mbappé y otras bajas por lesión condicionan el cruce en el Bernabéu

Real Madrid y Benfica se

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

El club rojiblanco se enfrenta este martes 24 de febrero al equipo belga

A qué hora y dónde

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Los jugadores del Barcelona han compartido varias vivencias durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, entre ellas algunas relacionadas con compañeros y rivales de profesión

Los jugadores más duros a

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

El vestuario azulgrana adopta un sistema de sanciones económicas para reforzar el compromiso grupal

Pedri y Ferran Torres revelan

ÚLTIMAS NOTICIAS

Stripe pone la mira en

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica

“Cesación de pagos irreversible” y “fracaso definitivo”: pidió la quiebra el fabricante aires acondicionados Electra y Fedders

Consumo con señales mixtas: las ventas en supermercados crecieron en 2025, pero los mayoristas sufrieron una dura caída

“Nunca hubo tan poca representación peronista en el Senado”, señaló el analista político Pablo Salinas

“Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas”: el recuerdo del padre de Kim Gómez

INFOBAE AMÉRICA

La Organización Meteorológica Mundial publica

La Organización Meteorológica Mundial publica la lista de nombres para huracanes del Atlántico antes del inicio de la temporada el 1 de junio

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

Así comenzó la lucha de Eric Dane contra la ELA: cuál fue el síntoma sutil que marcó el inicio de la enfermedad

El economista Larry Summers renunciará a Harvard tras revelarse la profundidad de su relación con Jeffrey Epstein

Reza Pahlavi pronosticó el colapso del régimen iraní en semanas y garantizó la defensa de la unidad nacional

DEPORTES

El mensaje de Tevez a

El mensaje de Tevez a Marcelo Gallardo tras su despedida de River Plate: la teoría de la “silla eléctrica”

Real Madrid empata con Benfica en la revancha de los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana al Rosario Central de Di María por la fecha 7 del Torneo Apertura

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna y otro competidor le pegó en la cabeza con su moto