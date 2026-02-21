A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

Carlos Alcaraz celebrando un punto en el ATP de Doha (Europa Press)

Carlos Alcaraz aseguró su presencia en la final del ATP 500 de Doha tras imponerse en un intenso duelo de semifinales a Andrey Rublev. El número uno del mundo selló su pase a la última ronda de la competición catarí, donde nunca antes ha conseguido el trofeo.

La victoria de Alcaraz sobre Rublev, décimo cuarto en el ranking mundial, se produjo el viernes 20 de febrero en la pista central del Khalifa International Complex. Durante el partido, Alcaraz se exigió al máximo para superar a un rival que presentó resistencia desde el inicio.

El español venía de superar en cuartos de final a Karen Khachanov en un encuentro duro, en el que cedió su primer set del torneo y mostró capacidad de reacción. La semifinal ante Rublev se resolvió en dos sets, con parciales de 7-6 (7/3) y 6-4, en un enfrentamiento que se prolongó por dos horas.

Alcaraz llega invicto y se medirá a Fils

Al término del encuentro, Alcaraz compartió sus sensaciones tras el partido frente a Rublev: “Ha sido un partido muy duro. Andrey es uno de los jugadores más potentes del circuito ahora mismo, si no el que más. Tiene una derecha increíble y un ritmo altísimo desde el fondo. He tenido que correr mucho hoy. He tenido que luchar mucho. Estoy feliz por ello y muy orgulloso de haber conseguido la victoria en dos sets y de meterme en mi primera final aquí en Doha”.

El número uno del mundo destacó también el ambiente de la semifinal: “Ha sido un día surrealista. El apoyo que he recibido ha sido enorme. En partidos así, el cariño de la gente ayuda mucho y tiene un papel importante en el encuentro. Estoy muy agradecido”.

Alcaraz tras ganar un punto ante Khachanov (REUTERS/Mohammed Salem)

El rival de Alcaraz en la final será Arthur Fils, número 40 del mundo, quien accedió a la última ronda tras derrotar a Jakub Mensik. Mensik había eliminado previamente a Jannik Sinner en cuartos de final. La trayectoria de Fils en el circuito se vio interrumpida por una grave lesión en la espalda sufrida en Roland Garros frente a Jaume Munar, aunque bajo la dirección de Goran Ivanisevic, el francés ha mostrado una recuperación favorable y un progreso evidente en su juego.

El historial de enfrentamientos entre Alcaraz y Fils registra dos partidos previos, ambos con victoria para el español. El primero de estos duelos resultó especialmente igualado en el torneo de Montecarlo, mientras que en Barcelona la superioridad de Alcaraz quedó patente una semana después. La final en el Khalifa International Complex representa una nueva oportunidad para que el tenista murciano amplíe su palmarés y logre el primer título en Doha, tras una semana de alta exigencia física y mental.

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha

El partido definitivo del ATP 500 de Doha entre Alcaraz y Fils se disputará el sábado 21 de febrero a las 21:00 hora local (19:00 en la España peninsular). La cita tendrá lugar en la pista central del Khalifa International Complex, escenario habitual del circuito profesional.

Para quienes deseen seguir la final desde España, la retransmisión estará disponible a través de Movistar Plus+ (Dial 7, M+ Deportes en Dial 63 y #Vamos). En Latinoamérica la señal podrá seguirse por ESPN y Disney+, mientras que TennisTV ofrecerá la opción de streaming internacional.

"¿Tú nunca te cansas?", le preguntó el tenista ruso al español

El vencedor del duelo obtendrá el título individual del torneo catarí, conocido como el halcón de oro de Doha. Alcaraz afronta su quinto partido en esta edición del Open 500 y parte como favorito en función de los antecedentes ante el jugador francés. Con 25 títulos profesionales acumulados hasta la fecha, el murciano tiene la posibilidad de sumar un nuevo trofeo en este arranque de 2026.