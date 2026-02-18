A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid

Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE/Mariscal)

El Brujas y el Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de ida del playoff de la Champions League. El estadio Jan Breydel será el escenario de este primer encuentro clave, en el que ambos equipos buscarán posicionarse de la mejor manera posible de cara a la vuelta. El Atlético de Madrid llega con la presión de obtener un resultado favorable fuera de casa para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del torneo europeo más importante a nivel de clubes.

El conjunto dirigido por Diego Simeone no atraviesa su mejor momento en la competición doméstica, donde ha mostrado una versión irregular. A pesar de que el equipo ha destacado en la Copa del Rey, con actuaciones sólidas y victorias contundentes, en LaLiga EA Sports su rendimiento ha sido más inestable. El Atlético de Madrid actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla, sumando 45 puntos tras 13 victorias, seis empates y cinco derrotas. Este desempeño en la competición doméstica contrasta con los resultados obtenidos en la Copa, donde el equipo ha sabido imponerse con claridad a rivales de peso.

En cuanto a la plantilla, una de las novedades más destacadas es la llegada de Ademola Lookman durante el mercado invernal. El futbolista ha tenido un impacto inmediato en el equipo y se perfila como una pieza clave en el esquema ofensivo, representando una amenaza para la defensa del Brujas en este cruce europeo. El Atlético no podrá contar con Pablo Barrios, quien sigue fuera por lesión, pero sí dispondrá del resto de sus efectivos para afrontar este compromiso. En la fase de grupos de la Champions League, el conjunto colchonero sumó 13 puntos tras conseguir cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Estos resultados le permitieron acceder a la ronda de playoff, donde ahora deberá medirse al Brujas para seguir avanzando.

Julián Álvarez y Ademola Lookman (EFE/Juanjo Martín)

El Brujas, por su parte, afronta este partido con la intención de sacar partido de su condición de local. El equipo belga busca apoyarse en el ambiente favorable que ofrece el estadio Jan Breydel y en el respaldo de su afición para lograr una ventaja en la eliminatoria. En la fase de grupos, el Brujas logró un empate de mérito frente al FC Barcelona con un 3-3, lo que pone de relieve la capacidad del conjunto belga para competir frente a equipos de mayor renombre y demuestra que no puede ser subestimado en este tipo de partidos.

Ambos se midieron por la ida de las semifinales de la Copa del Rey

A qué hora y dónde ver el partido de Champions

El encuentro de ida entre Brujas y Atlético de Madrid está programado para el miércoles 18 de febrero, a las 21 horas. Los aficionados podrán seguir el partido a través de varias opciones televisivas. En España, la señal estará disponible en los canales Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 , M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, todos ellos accesibles en la plataforma Movistar Plus+. Se trata de un duelo con mucho en juego, en el que tanto Brujas como Atlético de Madrid buscarán dar un paso importante hacia la clasificación para los octavos de final de la Champions League.