España

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones de este 14 de abril

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Los Euromillones se celebra dos veces a la semana, los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)
Los Euromillones se celebra dos veces a la semana, los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)

Este martes, Loterías y Apuestas del Estado realizó los resultados del último premio de Euromillones. Tenemos los números ganadores enseguida.

Fecha: martes 14 de abril de 2026.

Combinación ganadora: 01, 02, 04, 28 y 44.

Estrellas: 05 12.

Millonario: B H Z 4 2 0 9 6.

El sorteo de Euromillones se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un tiempo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega Euromillones?

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

La apuesta de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes ganar un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EuropaEuromillones España y EuropaEuromillones

Últimas Noticias

Los mamíferos ponían huevos hace millones de años y esta es la prueba más antigua que se ha encontrado: un fósil de embrión de un sinápsido

Aunque existía un consenso generalizado de que estos remotos antepasados debían poner huevos, tal y como sucede con el ornitorrinco, jamás se había hallado un huevo fósil definitivo

Los mamíferos ponían huevos hace millones de años y esta es la prueba más antigua que se ha encontrado: un fósil de embrión de un sinápsido

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Haz estas tres cosas con tu pareja para tener una relación sana con la llegada de un recién nacido“

El vínculo de pareja puede verse afectado por el cansancio y la falta de tiempo

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Haz estas tres cosas con tu pareja para tener una relación sana con la llegada de un recién nacido“

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

La experiencia, el número de niños y los horarios especiales como noches o festivos marcan grandes diferencias en el precio final del servicio de cuidado infantil en los hogares españoles

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

Las experiencias ya aplicadas en carreteras de Galicia, País Vasco y Cataluña consolidan el uso de los 100 km/h como herramienta para reducir accidentes y mejorar la fluidez del tráfico

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

La ley de Junts para prohibir el burka sigue el mismo destino que la de Vox y encalla en el Congreso, a pesar del amago de Sumar

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Las palabras de Alcaraz sobre sus molestias de muñeca durante su debut en Barcelona: “Ya he sentido este ‘feeling’ alguna vez que otra y no ha ido a más”

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó