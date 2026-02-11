La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

Los jugadores de la Real Sociedad celebran un gol ante el Athletic (EFE/ Luis Tejido)

La Real Sociedad ya ha puesto la primera piedra para estar en la final. Una victoria que sabe a gloria. Y más si es en San Mamés y ante el eterno rival: el Athletic Club. Los txuri-urdines dominaron la primera parte con un acoso y derribo contra la portería de los leones, que obligó a Padilla a mostrar su mejor versión. No hasta la segunda mitad cuando Turrientes consiguió batir al portero local y adelantar a la Real Sociedad en el marcador. A pesar de que los leones lo intentaron y cerca estuvo Nico Williams de igualar el marcador, no fue posible.

Hace tan solo diez días, el 1 de febrero, Athletic Club y Real Sociedad protagonizaron el clásico derbi vasco, bajo el contexto de LaLiga. Ahora, el sorteo de la Copa del Rey ha propiciado que ambos equipos vuelvan a encontrarse, esta vez en una semifinal en la que luchan por el pase a la final, donde se enfrentarán con el ganador de la eliminatoria entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El partido arrancó con los leones haciéndose los dueños y señores de la posesión. Con movimiento de balón desde la línea defensiva, pero sin un efectivo contacto con la delantera. Mientras la Real Sociedad trataba de montar alguna contra sin éxito.

Los dos equipos tentaban el área, pero sin llegar a crear ocasiones de peligro. Fue en el minuto 20 cuando la Real Sociedad despertó. Con Soler en el césped pidiendo penalti, que el árbitro no dio, comenzó el despertar de los txuri-urdines. Aunque la siguiente jugada fue una ocasión de los leones, tras un centro de Lekue que remató Guruzeta, pero atrapó sin problemas Remiro. Poco a poco la Real se fue sintiendo cada vez más cómoda sobre el terreno de juego y entonces llegó la siguiente ocasión. Una triangulación impecable en la frontal que aprovechó Oyarzabal para girarse y disparar contra la portería de Padilla, pero se marchó directamente fuera.

El partido de Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad (REUTERS/Pankra Nieto)

Los visitantes comenzaron un acoso y derribo contra la portería de los leones, mientras el guardameta del Athletic sacaba a relucir sus mejores recursos para evitar el gol. Cuando parecía que el descanso llegaría sin que ninguno de los dos conjuntos hubiera conseguido adelantarse, la Real Sociedad sacó un córner. Caleta-Car remató y el balón dio en la mano de Laporte. Los jugadores no dudaron en reclamar al árbitro penalti, pero tras ser revisado en el VAR, el colegiado indicó que no había nada. No hubo tiempo para más cuando sonó el pitido indicando el final de la primera parte.

Turrientes da la victoria a la Real Sociedad

Con el inicio de la segunda parte, la Real Sociedad mantuvo el ritmo de los compases finales de la primera. Se lanzó al ataque con grandes embestidas. La primera de Oyarzabal, pero de nuevo Padilla protegió la portería. La siguiente corrió de las botas de Guedes. Y la tercera de Turrientes, que ya no falló y mandó el balón al fondo de la red, tras un pase de Guedes que le dejó la portería vacía.

Unos instantes después, Ernesto Valverde estaba moviendo el banquillo de los leones para tratar de remontar el partido. Fue Nico Williams quien hizo despertar a los suyos con ocasiones contundentes. Y fue precisamente de sus botas de donde nació la ocasión más peligrosa del Athletic, pero Remiro y la defensa de la Real Sociedad consiguieron salir airosos de la situación. Los txuri-urdines también hicieron cambios en busca de piernas frescas que les permitieran mantener el resultado, liderados por un Odriozola que subió la banda en busca de ampliar la ventaja, pero sin éxito.

Con los 90 minutos reglamentarios cumplidos, el colegiado añadió cinco más. Un tiempo de oro para los leones, que trataron de igualar el marcador, mientras la Real se aferraba a ese solitario gol de Turrientes. El final del partido llegó y la Real certificó su victoria en San Mamés. La primera piedra de la eliminatoria estaba puesta; ahora queda cerrar el pase a la final en Anoeta, donde el Athletic buscará dar la vuelta a la situación.