Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

La situación actual de la selección española atraviesa una etapa compleja, marcada por lesiones y dudas en distintas posiciones clave. A menos de dos meses para la Finalissima que enfrentará a España contra Argentina en Doha, la preocupación en torno al estado físico de varios futbolistas y la falta de certezas en algunas líneas se ha convertido en un tema recurrente para el cuerpo técnico de Luis de la Fuente. La lesión sufrida por Mikel Merino, uno de los pilares del equipo, agrava un panorama que ya venía siendo delicado por otros contratiempos acumulados.

La recuperación de Dani Carvajal en septiembre había supuesto un respiro para el grupo. Se esperaba que, tras superar una grave lesión en la rodilla, pudiera volver a ser el lateral derecho dominante que mostró durante la Eurocopa. Sin embargo, la evolución no siguió el curso deseado. El defensor del Real Madrid tuvo que someterse nuevamente a una intervención quirúrgica a finales de octubre y, desde entonces, su participación en el campo ha sido casi nula. El equipo técnico desconoce si podrá llegar en condiciones óptimas a las próximas citas, lo que incrementa la incertidumbre en una posición donde la selección no cuenta con demasiadas opciones de nivel similar.

Ante la ausencia de Carvajal, Pedro Porro se consolidó como el titular en el lateral derecho. Su rendimiento le permitió adueñarse de ese puesto, mientras que Marcos Llorente, quien no había gozado de muchas oportunidades bajo la dirección de De la Fuente, logró sumarse a la pelea por un lugar en el equipo. Al mismo tiempo, se realiza un seguimiento a Álex Jiménez, futbolista del Bournemouth, y se exploran alternativas menos convencionales para cubrir esa banda, dada la escasez de perfiles naturales para esa función.

En el centro de la defensa, la planificación inicial contemplaba a cinco futbolistas como principales opciones: Laporte, Le Normand, Vivian, Cubarsí y Huijsen. Sin embargo, todos han presentado dificultades de distinta índole. Aymeric Laporte, con voz de liderazgo en la zaga, lleva fuera del terreno de juego desde antes de Navidad por lesión. Le Normand ha perdido protagonismo en el equipo de Simeone, situación que afecta su ritmo competitivo. Vivian y Huijsen, este último en el Real Madrid, tampoco atraviesan sus mejores momentos y han evidenciado dificultades para alcanzar la regularidad. En este contexto, Cubarsí aparece como el central en mejor forma, aunque la situación general de la defensa genera preocupación.

Otros jugadores han surgido como alternativas en esa línea. Destacan en LaLiga Eric y Pubill, quienes pueden desempeñar también el rol de lateral derecho. Asencio, tras una lesión en la tibia, empieza a recuperar espacio en las consideraciones del seleccionador. En el extranjero, Jacobo Ramón sobresale en el Como y Mosquera, vinculado al Arsenal, ha reiterado su compromiso de representar a España pese a intereses de la federación colombiana. Yarek (PSV) sigue siendo una opción más lejana.

El centro del campo y la lesión de Mikel Merino

En el mediocampo, la presencia de Zubimendi aporta estabilidad. Además, Rodri ha vuelto a sumar minutos importantes después de superar una lesión de rodilla en septiembre de 2024. Ha completado tres partidos seguidos en la Premier League y su retorno ha quedado confirmado con buenas actuaciones, como ante el Tottenham. El problema de mayor magnitud lo representa Mikel Merino. El mediocampista del Arsenal se ha convertido en una pieza fundamental por su aporte estratégico, capacidad goleadora, versatilidad y liderazgo tanto dentro como fuera del campo. La Federación Española confía en que, tras la intervención quirúrgica programada para el martes, pueda recuperarse a tiempo para el Mundial 2026.

En la zona de interiores, la expectativa se centra en la recuperación de Pedri, quien podría llegar a la Finalissima si supera su lesión actual. Gavi e Isco, ambos parte de la lista de la Final Four de la Nations League, llevan meses de baja y su regreso está rodeado de dudas. Al mismo tiempo, Fermín, Barrios y Fornals se perfilan como opciones en ascenso.

En el ataque, el estado físico de Nico Williams es motivo de preocupación. Los problemas de pubis que arrastra desde la temporada pasada se han acentuado, alternando días de gran dolor con otros de alivio parcial. El jugador del Athletic considera la opción de pasar por el quirófano, pero el calendario juega en su contra respecto a los plazos de recuperación. Las alternativas en las bandas incluyen a Baena y Dani Olmo, habituales para De la Fuente, así como a extremos que han tenido participaciones intermitentes, como Jesús Rodríguez. Marco Asensio, actualmente en Turquía, continúa bajo la observación del seleccionador.