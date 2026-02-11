Athletic - Real Sociedad, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey en vivo

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey Este miércoles, los ‘txuri-urdines’ volverán a enfrentarse a los leones en la competición copera

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando el gol de Oyarzabal (Foto: Twitter@RealSociedad)

La Real Sociedad vuelve a cruzarse en el camino hacia la final de la Copa del Rey con el Athletic Club. Ambos protagonizarán un duelo vasco en las semifinales de la cita copera. No es la primera vez que ambos se cruzan en este torneo. La última vez fue en 2021, para disputar la final, donde los txuri-urdines se alzaron con la copa. Fue gracias a un penalti que transformó Oyarzabal y que permitió a la Real romper la sequía de títulos que llegaba arrastrando desde hacía 34 años. Ahora vuelven a encontrarse, esta vez en semifinales donde tratarán de acceder a la siguiente ronda, la definitiva, donde se encontraría con el ganador del duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.