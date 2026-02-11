Athletic - Real Sociedad, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey en vivo

Athletic Club y Real Sociedad disputarán una semifinal de la Copa del Rey que capta gran expectación. El ganador accederá a la final en La Cartuja de Sevilla, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Ambos equipos mantienen una histórica rivalidad en el fútbol español.
También se conoce el once de la Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Soler, Marín, Turrientes, Guedes y Oyarzabal.
Ya hay alineación del Athletic: Padilla, Lekue, Monreal, Laporte, Adama, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta.
La Real Sociedad vuelve a cruzarse en el camino hacia la final de la Copa del Rey con el Athletic Club. Ambos protagonizarán un duelo vasco en las semifinales de la cita copera. No es la primera vez que ambos se cruzan en este torneo. La última vez fue en 2021, para disputar la final, donde los txuri-urdines se alzaron con la copa. Fue gracias a un penalti que transformó Oyarzabal y que permitió a la Real romper la sequía de títulos que llegaba arrastrando desde hacía 34 años. Ahora vuelven a encontrarse, esta vez en semifinales donde tratarán de acceder a la siguiente ronda, la definitiva, donde se encontraría con el ganador del duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.
