Athletic - Real Sociedad, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre los leones y los ‘txuri-urdines’

Un partido entre el Athletic
Un partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad (Europa Press)

Athletic Club y Real Sociedad disputarán una semifinal de la Copa del Rey que capta gran expectación. El ganador accederá a la final en La Cartuja de Sevilla, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Ambos equipos mantienen una histórica rivalidad en el fútbol español.

19:37 hsHoy
19:17 hsHoy

También se conoce el once de la Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Soler, Marín, Turrientes, Guedes y Oyarzabal.

19:09 hsHoy

Ya hay alineación del Athletic: Padilla, Lekue, Monreal, Laporte, Adama, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta.

18:58 hsHoy

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Este miércoles, los ‘txuri-urdines’ volverán a enfrentarse a los leones en la competición copera

Los jugadores de la Real
Los jugadores de la Real Sociedad celebrando el gol de Oyarzabal (Foto: Twitter@RealSociedad)

La Real Sociedad vuelve a cruzarse en el camino hacia la final de la Copa del Rey con el Athletic Club. Ambos protagonizarán un duelo vasco en las semifinales de la cita copera. No es la primera vez que ambos se cruzan en este torneo. La última vez fue en 2021, para disputar la final, donde los txuri-urdines se alzaron con la copa. Fue gracias a un penalti que transformó Oyarzabal y que permitió a la Real romper la sequía de títulos que llegaba arrastrando desde hacía 34 años. Ahora vuelven a encontrarse, esta vez en semifinales donde tratarán de acceder a la siguiente ronda, la definitiva, donde se encontraría con el ganador del duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Leer la nota completa
18:42 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Este miércoles los leones y los ‘txuri-urdines’ se enfrentarán en el primer duelo de semifinales de la competición copera

Un partido entre el
Un partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad (Europa Press)

El Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad están a punto de medirse en la que será una de las semifinales más esperadas de la Copa del Rey. El premio para el vencedor será la clasificación a la final, la cual se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla ante el vencedor de la eliminatoria entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Ambos equipos tienen una larga tradición en el fútbol español y protagonizan uno de los duelos históricos del país.

Leer la nota completa
18:30 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a las semifinales de Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Un derbi vasco para decidir quién accede a la final

