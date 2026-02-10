Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después

El aficionado del Manchester United Frank Ilett (@theunitedstrand/Instagram)

Frank Ilett se ha transformado en una de las figuras más reconocibles entre los seguidores del Manchester United, acaparando la atención en redes sociales y medios deportivos por una promesa personal que ha traspasado fronteras. Este aficionado de los ‘red devils’, conocido por su fidelidad al club, decidió hace más de un año que no cortaría el pelo hasta que el equipo lograra una racha de cinco triunfos consecutivos. El contexto en que tomó esa decisión era poco alentador para los aficionados: bajo el mando de Rúben Amorim, el United no conseguía los resultados esperados y los malos partidos se acumulaban.

El paso de los días convirtió ese reto en una historia que fue ganando notoriedad. La rutina de no visitar la peluquería se extendió mucho más allá de lo que Frank Ilett imaginó al principio. Cuando inició el desafío, pensaba que duraría solo unas semanas, quizás unos pocos meses, pero la realidad fue muy distinta. Desde que comenzó el reto han pasado ya 493 días y la posibilidad de ponerle fin parece cercana gracias a la mejoría reciente del equipo.

La llegada de Michael Carrick al banquillo del Manchester United ha supuesto un cambio de rumbo. Con Carrick al frente, el equipo ha conseguido victorias importantes ante rivales como el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham. Estos resultados han revitalizado el ánimo de los hinchas y han colocado al club a un solo triunfo de alcanzar la marca que Frank Ilett espera. El próximo encuentro frente al West Ham, programado para este martes a las 21:15 horas, se presenta como la oportunidad definitiva para que el aficionado pueda cortar su pelo tras meses de espera.

Los jugadores del Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

En declaraciones a Marca, Frank Ilett compartió sus impresiones sobre el reto y cómo ha cambiado su perspectiva con el paso del tiempo. “En su día pensé que el reto duraría tres o cuatro meses, pero ha durado mucho más de lo que pensaba. Estoy muy ilusionado”, confesó. Además, añadió que la motivación principal detrás de su promesa era provocar sonrisas entre quienes lo conocen y entre otros seguidores del club. “Lo principal era intentar hacer reír a la gente y sacarles una sonrisa y se terminó convirtiendo en algo viral. Mi familia se está divirtiendo con todo esto, aunque no creo que pensaran que duraría tanto”, explicó.

La historia de Frank Ilett

La historia de Frank Ilett ha alcanzado tal repercusión que incluso se ha planteado públicamente qué hará con su cabello una vez que llegue el momento de cortarlo. A este respecto, el aficionado afirmó que donará su melena a una organización dedicada a fabricar pelucas para pacientes con cáncer, dando así un cierre solidario a su iniciativa.

Gana Gueye fue expulsado por golpear a su compañero Michael Keane

El partido que podría poner fin al reto de Frank Ilett se presenta con un añadido interesante: la presencia de Paco Jémez en el cuerpo técnico del West Ham. Jémez, que recientemente se integró como asistente de Nuno Espirito Santo, ha contribuido a la mejoría del conjunto londinense. Su papel añade un elemento más de expectación al encuentro, ya que el destino del reto de Ilett podría depender, en parte, de la actuación del equipo dirigido por el técnico español.

La larga espera de Frank Ilett y el seguimiento mediático de su promesa han convertido esta historia en un fenómeno viral entre los aficionados al fútbol inglés. El desenlace, pendiente de un solo partido, mantiene expectantes tanto a quienes siguen al Manchester United como a quienes han conocido la historia a través de las redes sociales y la prensa. Si el United logra vencer al West Ham, Ilett podrá finalmente cumplir su promesa de cortarse el pelo y donar su cabello, cerrando así un capítulo que comenzó como un gesto de humor y terminó por inspirar solidaridad y simpatía en el entorno del club.