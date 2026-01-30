Hincha de Millonarios es viral por promesa sobre su corte de cabello: recuerdan a Frank Ilett y la crisis del Manchester

El compromiso del bogotano terminará siempre y cuando el club Embajador gane cinco partidos de manera consecutiva - crédito @Nicofut/TikTok

En Europa, el caso de Frank Ilett, un fanático del Manchester United, ha llamado la atención por la promesa que realizó hace más de 400 días de no cortarse el cabello hasta que el club logre ganar cinco compromisos de manera seguida.

Desde entonces, el británico ha sumado más de 800.000 seguidores en sus redes sociales y una gran cabellera, puesto que los Diablos Rojos siguen sin lograr una tendencia ganadora tan extensa.

Precisamente, basándose en la promesa de Ilett, un creador de contenido bogotano, conocido como Nicofut, se hizo viral al publicar un video en el que se comprometió a no cortarse el cabello hasta que Millonarios salga de la crisis deportiva y gane cinco partidos al hilo.

En la grabación, el colombiano le preguntó a varios allegados, incluido su barbero, sobre la promesa que realizó, y la mayoría de respuestas que recibió fueron negativas: “Complicado”, fueron las palabras del estilista del bogotano.

El británico va a completar dos años sin cortarse el cabello - crédito @theunitedstrand/Instagram

Debido a que el video alcanzó una cifra considerable de vistas, en los comentarios algunos fanáticos de Millonarios se mostraron positivos con la posibilidad de que su tiempo sin un corte de cabello no se extienda tanto como en el caso del joven europeo.

Por otra parte, seguidores de otros clubes se burlaron de la situación que afronta el equipo Embajador en la actualidad, puesto que ha perdido los tres partidos disputados en la LigaBetplay en 2026.

“El barbero: ‘A este cliente no lo vuelvo a ver en mi vida‘“, ”No ha podido el United en Inglaterra, menos un club en Colombia; acá son bien inestables” o “Sin Hernán Torres se puede lograr; ojalá el técnico que llegue haga que la promesa se cumpla rápido”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Por lo pronto, el primer partido que jugará Millonarios tras el inicio del compromiso del creador de contenido será ante Independiente Medellín el domingo 1 de enero en El Campín.

El hincha bogotano afirmó que espera no sumar tantos días sin un corte de cabello como Frank Ilett - crédito Millonarios/@theunitedstrand/Instagram

Las derrotas del United hicieron viral a Frank Ilett

La historia de Frank Ilett se hizo viral en 2023 cuando decidió iniciar un reto personal vinculado al mal momento deportivo del club inglés. Ilett prometió no cortarse el cabello hasta que el equipo lograra una racha de cinco victorias consecutivas, un objetivo que, dada la inestabilidad del equipo, sigue sin registrarse.

La singularidad de la propuesta captó la atención de otros seguidores y medios británicos. Debido a que superó más de 365 días sin cortarse el cabello, Frank Ilett decidió transformar su acto en una campaña solidaria. El cabello que ha dejado crecer será donado a una organización que fabrica pelucas para niños con cáncer, y el movimiento se transformó en una iniciativa de recaudación de fondos. “Quiero que mi locura tenga un impacto positivo en la vida de los niños”, expresó Ilett en diálogo con The Little Princess Trust.

El creador de contenido colombiano se inspiró en el influenciador británico - crédito @theunitedstrand/Instagram/@Nicofut/TikTok

A través de su perfil en redes sociales, bajo el nombre The United Strand, Ilett ha documentado cada etapa del reto, generando una comunidad que se expandió fuera del mundo digital, y según FourFourTwo, atrajo la atención de marcas deportivas y periodistas. El propio club Manchester United reconoció públicamente la campaña y alentó la participación de la afición en retos similares.

Durante el proceso, Ilett sufrió un incidente de agresión en las inmediaciones de Old Trafford, hecho que fue reportado por la BBC. A pesar de ese episodio, Frank Ilett mantuvo el enfoque en el propósito solidario de su reto, puesto que hay un sector de la hinchada de los Diablos Rojos que lo acusan de tener mala suerte y afectar con ello al club.