El inglés Michael Carrick entrenará al Manchester United hasta final de temporada

Michael Carrick sumará el respaldo de figuras como Steve Holland, Travis Binnion, Jonny Evans, Craig Mawson y Jonathan Woodgate en el cuerpo técnico del Manchester United, según informó el club a través de su comunicado oficial. La directiva resaltó que Fletcher, anterior encargado interino del primer equipo tras la destitución de Rúben Amorim, continuará ahora como entrenador principal del equipo sub-18, donde asumirá tareas claves en la formación de jugadores para que estén preparados para competir a nivel profesional.

De acuerdo con la información publicada por el Manchester United este martes y consignada por diversos medios, Michael Carrick, de nacionalidad inglesa y con 44 años, dirigirá al primer equipo masculino hasta el cierre de la temporada 2025/26. El club, mediante una nota de prensa, señaló la extensa trayectoria de Carrick como futbolista, quien acumuló 464 partidos y contribuyó a la obtención de cinco títulos de la Premier League, la FA Cup, dos Copas de la Liga, el trofeo de la Liga de Campeones, la Europa League y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Según detalló el Manchester United en su comunicado, tras el retiro de Carrick como jugador en 2018, el inglés formó parte del cuerpo técnico del primer equipo, colaborando con entrenadores como José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer. Durante la salida de Solskjaer, Carrick asumió el cargo de entrenador interino, periodo en el que recibió comentarios favorables por la gestión realizada al frente del equipo. Posteriormente, la carrera de Carrick continuó con una experiencia como técnico principal al mando del Middlesbrough durante dos años y medio, desde octubre de 2022.

Carrick reemplazará al escocés Darren Fletcher, quien había tomado de manera provisional la dirección técnica luego de la salida de Amorim. Consultado por el club tras el anuncio, Carrick expresó: “Tener la responsabilidad de dirigir al Manchester United es un honor”. Además, manifestó que conoce las demandas necesarias para alcanzar el éxito en la institución y declaró: “Mi enfoque ahora está en ayudar a los jugadores a alcanzar los estándares que esperamos en este increíble club, que sabemos que este grupo es más que capaz de producir”.

El exjugador explicó que mantiene una visión cercana sobre el plantel: “Ya he trabajado con varios de los jugadores y, obviamente, he seguido observando al equipo de cerca en los últimos años. Tengo plena confianza en su talento, dedicación y capacidad para tener éxito aquí”, señaló Carrick según el canal oficial del club. En cuanto a los desafíos deportivos, destacó que “aún queda mucho por luchar esta temporada” y aseguró que el grupo está preparado para “unir a todos y brindarles a los fans el rendimiento que merece su fiel apoyo”.

La estructura del nuevo cuerpo técnico incluye la incorporación de Steve Holland, Travis Binnion, Jonny Evans, Craig Mawson y Jonathan Woodgate, exjugador del Real Madrid, en diversos roles de apoyo, como precisó el Manchester United. El club también remarcó el agradecimiento hacia Fletcher por el trabajo desempeñado recientemente: “El club desea dejar constancia de su agradecimiento a Fletcher por su liderazgo durante la última semana. Fletcher permanecerá como entrenador principal del equipo sub-18, desempeñando un papel vital en el desarrollo de jugadores listos para rendir en un primer equipo ganador”.

Con este cambio, el Manchester United apuesta por la experiencia de Carrick, quien vivió una etapa destacada como futbolista en la institución y sumó aprendizajes en distintos niveles de la estructura técnica. Según publicó el club, el objetivo de esta dirección técnica será mantener la competitividad y la ambición, con la meta de fortalecer el rendimiento del plantel profesional hasta el final del ciclo actual.